Cum poti slabi in somn

Inca visezi la corpul mult dorit? Iata cum poti scapa de kilogramele in plus in timp ce dormi.

Include proteinele in gustarea de seara

Ai mereu gustari inainte de culcare? Ia-ti shake-uri proteice. Cercetatorii de la Universitatea de Stat din Florida au descoperit ca cei care consuma un shake cu 30g de proteine inainte de culcare ard mai multe calorii in somn si sunt mai energici in dimineata urmatoare decat cei care nu mananca nimic. Proteinele ajuta si la refacerea muschilor peste noapte. Cu cat ai mai multa masa musculara, cu atat mai multe calorii arzi cand dormi.

Dormi in intuneric complet

Daca locuiesti intr-o zona care este expusa luminii de afara, alege draperii negre pentru dormitor. Intoarce orice fel de ceas digital si stinge televizorul. Cand este intuneric complet, corpul produce un hormon numit melatonina care nu doar ca te face sa adormi si ajuta si la arderea caloriilor.

Opreste caldura

Dormitul in camere mai reci te poate ajuta sa arzi mai multe calorii peste noapte. Persoanele care dorm in camere racite la 20 de grade celsius ard cu 7% mai multe calorii decat cei care dorm in camere incalzite. Corpul acestora munceste mai greu pentru a se incalzi la 37 de grade celcius, ceea ce ii face sa arda calorii. 7% nu pare mult, insa te poate ajuta sa arzi 100 de calorii la 24 de ore dormite. Cand esti mereu cu ochii pe cantar, fiecare calorie conteaza.

Stinge toate ecranele

Inainte de a te baga in pat, stinge toate electronicele din camera. Lumina albastra radiata de tablete si telefoane intrerupe productia de melatonina si rezulta in dereglarea metabolismului. Renunta si la televizor inainte de culcare deoarece iti poate creste nivelul de trigliceride.

Stabileste o ora de culcare

Stii ca trebuie sa dormi destul, dar programul aglomerat sau un nou serial te tin treaza mai mult decat trebuie. Iata motivatia necesara pentru a te culca la timp: stabileste un numar de ore de somn pe noapte. Cei care au un somn odihnitor sunt cu 5% mai energici decat ceilalti si ard cu 20% mai multe calorii dupa ce mananca.

Renunta la alcool

Daca bei alcool inainte de culcare, corpul tau va metaboliza alcoolul in timp ce dormi si nu vei ajunge in stadiul odihnitor de somn adanc. Un pahar de vin la cina este in regula, dar trebuie sa te opresti din baut alcool cu 3 ore inainte de culcare.