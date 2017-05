Cum am invatat sa nu imi mai judec corpul

De cativa ani incoace nu imi mai judec corpul. Nu ma mai gandesc ca sunt prea grasa sau ca nu ma incadrez in unele tipare promovate la televizor sau in reviste, dupa ce am trait o experienta care m-a facut sa imi schimb total felul de a gandi.

La fel ca multe femei, am pus pe seama faptului ca “nu aveam greutatea impusa de societate” pentru varsta mea si am incercat zeci de diete si tot felul de solutii care sa “topeasca grasimea”, asa cum erau mereu promovate.

Am incercat acest ritm de viata timp de vreo 3 ani, in care imi aduc aminte ca efectiv mereu imi era foame. Dar mereu! Eram slaba, ma puteam integra in standardele impuse de societate si ajunsesem sa mananc doar o data pe zi, foarte putin si sa beau in continuu apa cu lamaie.

Nu ma simteam foarte rau insa eram mai mereu stoarsa de puteri, nervoasa si imi era mereu somn.

Pe acea vreme aveam o prietena foarte buna. Spun ca aveam o prietena foarte buna din cauza ca, din pacate, din cauza tragediei prin care ea a trecut eu am renuntat sa ma mai gandesc ca :trebuie sa arat” intr-un anumit fel si am invatat sa ma alimentez pentru a fi sanatoasa.

Invatasem toate trucurile pentru slabit de la prietena mea. Insa, intr-o iarna, a facut o gripa foarte puternica. Atat de puternica a fost gripa ca a fost necesar sa fie internata.

In ciuda faptului ca medicii au sfatuit-o sa manace in timpul tratamentului, de frica sa nu-si strice silueta, ea nu a mancat decat cum era obisnuita.

Pe scurt..dupa 3 zile de tratament a murit in urma unui atac cerebral. La 34 de ani! A fost tragic. Medicii nu au putut sa spuan decat ca organismul ei era foarte slabit.

Este de ajuns sa spun ca pe langa durerea imensa pe care am simtit-o am primit si o trezire la realitate. MI-am dat seama ca nu era deloc normal stitlul de viata pe care il duceam si ca este foarte posibil ca alimentatia prietenei mele sa fi dus catre acest deznodamant tragic.

M-am speriat atat de tare ca incepand de a doua zi am inceput sa mananc. Am inceput sa mananc tot ce mi-a cerut corpul si la o luna dupa aceea m-am apucat de sport.

La 3 ani dupa aceea, la varsta de 39 de ani, doctorii imi spun ca am analizele perfecte si ca am facut cea mai buna alegere in ceea ce priveste alimentatia! Si da, am luat 5 kilograme pe mine, dar stau al naibii de bine si nu imi mai judec corpul!