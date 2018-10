Cum a reusit Lidia Buble sa slabeasca 15 kilograme! Nu i-a fost deloc usor

Daca acum se mandreste cu o silueta de invidiat, Lidia Buble n-a aratat mereu la fel. In urma cu cativa ani, la inceputurile ei in muzica, artista avea cateva kilograme.

Ambitioasa din fire, Lidia Buble le-a dat jos cu rapiditate, urmand o dieta stricta, despre care a vorbit in cadrul unui interviu.

„Am slabit foarte mult pentru ca televizorul ingrasa si atunci am fost oarecum obligata sa slabesc. Am dat jos 10 kilograme sau chiar mai mult, printr-o alimentatie sanatoasa si mult sport”, a declarat la vremea respectiva Lidia.

Lidia a slabit asadar sanatos si constant, ceea ce a ajutat-o sa arate atat de bine astazi. De asemenea, din dieta ei nu lipsesc salatele si fructele.

”De mica am fost sportiva, am facut gimnastica de performanta. Mananc sanatos, am introdus foarte multe salate in alimentatie, consum foarte putina carne la care adaug, zilnic, cateva ore de sport. Imi iau, in fiecare zi, aportul de energie din micul dejun. Niciodata nu sar peste cea mai importanta masa a zilei. In rest, consum multe salate, fructe si carne de pui.”, mai dezvaluia ea in cadrul unui interviu.

De asemenea, ea are un ritual strict de frumusete, ce o ajuta sa aiba o piele radianta.

”Pe langa hidratarea zilnica, cu multa apa, am o alimentatie sanatoasa. Consider ca doar asa poti avea un ten frumos si un tonus perfect. Ma demachiez in fiecare seara si dimineata. Tenul trebuie ingrijit constant. Folosesc regulat demachiantul si lotiunea tonica. In rest, Mama Natura m-a inzestrat cu un ten fara probleme.”, a mai precizat ea.