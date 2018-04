Cum a reusit Andreea Mantea sa slabeasca peste 10 kilograme: “Trei luni nu am mancat deloc…”

Andreea Mantea se mandreste cu un corp de invidiat si a marturisit cum a reusit sa ajunga la silueta mult visata. Vedeta a povestit ca a fost nevoita sa urmeze un regim strict.

„In momentul de fata chiar nu tin dieta. Mi-as dori, dar nu pot. Dar recunosc ca de ceva timp incerc sa mananc sanatos. A fost o perioada foarte lunga din ianuarie pana in luna iunie, in care am fost foarte stricta cu ce am mancat. Nu mancam deloc zahar, nici macar din fructe. A fost foarte greu. O fost o luna intreaga in care eu am mancat o banana, si nici pe aia nu am putut sa o mananc toata, pentru ca ma simteam asa, un pic vinovata. Am vrut sa fac exact ce mi-a spus instructoarea mea de la sala si am vrut sa respect intocmai. Si atunci aveam foarte mare grija la carbohidrati. Poate mancam cartofi dulci, orez negru, nici macar ala brun. Eram exagerata, la limita, dar intr-adevar puteam sa-mi vad fiecare muschiulet. Nu se vedea grasimea. Imi disparuse si celulita. Au fost cateva luni in viata mea in care mi-a disparut de tot celulita. Dar este ingrozitor de greu.

Nu foloseam nici indulcitori. Am vrut sa tin o dieta stricta, pentru ca am vrut sa vad daca este doar un mit. Dar reusesti sa scapi de celulita, daca faci si sport, dar daca ai grija si la alimentatie. si atunci am zis hai sa incerc, ca e pentru mine. Dar a fost ingrozitor. Vreo trei luni nu am stiut ce ala zahar. Dupa ce am gustat ceva dulce, nu mi-a placut. Iti educi organismul, dar il privam de multe lucruri si nu este sanatos. Aud de tot felul de diete, eu le-am incercat pe toate, chiar am vrut sa testez pe mine pe toate, si intr-adevar dau rezultate, dar te distrugi si chiar nu este ok.

Mi-au spus mai multe persoane de o dieta in care trebuie sa mananci doar proteina si te ajuta foarte repede sa slabesti, intr-un timp scurt. Dar nu mananci nimic altceva. Nu poti sa inseli cu un castravete sau o felie de castravete sau o rosie. Nu ai voie nimic, numai proteine. Faci asta si iti nenorocesti ficatul si esti lesinata. Si atunci incerc sa mananc sanatos: o bucatica de carnita la gratar, cu o salatica, in salata hai sa nu mai punem mult ulei, trebuie sa ai grija cate seminte pui si asa mai departe. Dar nu pot, nu sunt genul. Intr-o saptamana, pot sa zic ca mananc trei zile sanatos, celelalte patru… nu,” a povestit Andreea Mantea, pentru Revista Avantaje.

Andreea Mantea a povestit cum a reusit sa slabeasca dupa ce a nascut.

„Dupa ce am nascut, am mancat carne fiarta, legume fierte. Dar trebuie sa te concentrezi pe copil. Daca alaptezi slabesti de la sine. In vreo trei luni am dat jos bine de tot, dar atarna pielea. Si atunci m-am apucat de masaj. M-am masat pana nu am mai putut, dar degeaba, pentru ca nu m-a ajutat. Si abia atunci am realizat ca trebuie sa am grjia la ce mananc si sa fac sport. N-am reusit in anul respectiv, am reusit abia acum un an. Mi-am propus dupa sarbatori. De sarbatori anul trecut cred ca eram unul dintre cazurile acelea care ajung la spital pentru ca au mancat prea mult de Craciun. Mancam orice, eram disperata. Ca de la 1 ianuarie voiam sa incep sala. Dar era inchisa sala, apoi m-am dus la sala pe 3 ianuarie. Dar din august, nu m-am mai dus.

Eu inainte, noaptea nu reuseam sa adorm si beam o bere. Si de la berea aia ma ameteam un pic si adormeam. Si pentru ca nu mai vreau sa beau bere pentru ingrasa foarte tare, beau apa minerala si ma pacalesc ca beau bere. Si am fost magazinul ala am fost si mi-am luat parizer cu paine. Se mai intampla sa am pofte dastea. Si am mancat si cu mustar si cu ceapa. Si mi-am deschis si o bere intr-un final. Daca imi vine sa mananc ciocolata, iti dai seama ca mananc ciocolata. Depinde de cat de grea a fost ziua pe care am avut-o,” a mai spus Andreea Mantea.