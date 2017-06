Consuma aceasta bautura inainte de culcare si te vei trezi mai slaba in fiecare zi

Deja cunosti beneficiile mierii, insa scortisoara este un alt ingredient cu

nenumarate beneficii.

Scade nivelul colesterolului, imbunatateste circulatia sangelui, functia digestiva

si a sistemului cardiovascular. Dar mai presus de toate este un ingredient care

arde grasimile.

Poti adauga un sfert de lingurita de scortisoara la toate mesele tale. Este un

substitut perfect pentru zahar si il poti folosi pentru a prepara un remediu

special pentru a pierde kilogramele in plus. Aceasta reteta este simpla, iar daca

o consumi in fiecare noapte inainte de a merge la culcare te vei trezi mai slaba.

Iata reteta:

Prepara un amestec de pudra de scortisoara si miere si consuma-l in fiecare noapte

inainte de culcare. Daca este consumat in mod regulat previne acumularea de

grasime din corp.

Mod de preparare:

Adauga o jumatate de lingurita de scortisoara in 200 ml de apa fiarta si asteapta

30 de minute. Dupa ce s-a racit amestecul adauga o lingurita de miere si

pastreaza-l la frigider. Bea un pahar in fiecare seara inainte de culcare.

Tine minte ca nu trebuie sa adaugi altceva in aceasta bautura si ca trebuie

consumat doar seara, altfel nu va fi la fel de eficient.

Acest remediu reduce greutatea in mod significant deoarece ingredientele sale

stimuleaza curatarea intestinelor si eliminarea fungilor, a parazitilor si a altor

bacterii responsabile pentru problemele digestive.