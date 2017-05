Chiar opreste ceaiul alb formarea celulelor de grasime? Raspunsul specialistilor

Daca incerci sa slabesti, acest ceai chiar te poate ajuta. De ani de zile se discuta pe subiectul “care este cel mai bun ceai pentru slabit”, dar un nou studiu dezvaluie informatii care pot pune ceaiul alb in capul listei.

Ceaiul alb foloseste aceleasi frunze ca si ceaiul verde sau negru, dar cu un procesare minima. Rezultatul este cea mai pura forma de ceai, cu un nivel inalt de polifenol care ajuta in lupta cu kilogramele in plus.

Iata cum functioneaza: Corpul depoziteaza energia pe care o capatam din mancare in ficat si muschi, dar atunci cand mancam mai mult decat trebuie, corpul incearca sa depoziteze acea energie sub forma de grasime, in cazul in care avem nevoie de ea mai tarziu.

Oamenii de stiinta au aflat ca ceaiul alb incetineste cresterea celulelor de grasime si ajuta la distrugerea celulelor deja existente.

Ar fi exceptional sa credem ca ceaiul alb este raspunsul tuturor problemelor noastre legate de dieta. Insa, pe cat de bine suna, nu este de ajuns.

Exista studii care arata ca 300ml (echivalentul unei cani) poate suprima apetitul si sa sporeasca metabolismul.

Ceaiul alb nu va face o mare diferenta pe cont propriu, dar cand face parte dintr-o dieta echilibrata si un stil de viata activ, poate fi un aliat important in batalia cu kilogramele in plus.