Cher te invata cum sa ai un posterior perfect: ”Am peste 70 de ani si pot sa fac 5 minute de flotari pe zi… doar spuneam si eu”.

Are nu mai putin de 72 de ani si continua sa fie intr-o forma de invidiat, fapt pentru care Cher a dezvaluit cum reuseste sa-si mentina posteriorul perfect.

Invitata in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres, prezentatoarea TV a remarcat ca posteriorul invitatei sale arata incredibil de bine, motiv pentru care a chestionat-o cu privire la secretele ei de frumusete.

In principiu, exercitiul preferat al artistei este ”hidrantul”, care lucreaza simultan abdomenul si muschii fesieri. ”Asadar, stai in genunchi, ridici piciorul, indoind genunchiul astfel incat sa formezi litera L, apoi faci miscari de sus in jos. Trei seturi de cate 25”.

De asemenea, Cher iubeste miscarile ”demodate” precum genoflexiunile. ”Trebuie sa marturisesc, imi place si Zumba”. Se pare ca lui Cher ii plac lucrurile simple, astfel ca aceasta se antreneaza acasa, urmarind o caseta video cu exercitiile respective.

Ba mai mult, indragita artista a dezvaluit, de asemenea, ca este o impatimita a flotarilor. ”Am peste 70 de ani si pot sa fac 5 minute de flotari pe zi… doar spuneam si eu”.

Cher a declarat in trecut, pentru E! Online, ca de cand a imbatranit trebuie sa munceasca de doua ori mai mult. ”Trebuie sa stai in sala de fitness tot timpul”, spunea ea. De asemenea, diva recunostea ca se antreneaza ”de cinci ori pe saptamana pentru ca este ceva ce am facut dintotdeauna si imi place”.

In varsta de 72 de ani, Cher a debutat in anii ’60, in duet cu sotul sau Sonny, cunoscand succesul cu hitul “I Got You Babe”. Cariera solo i-a adus celebritatea mondiala, cu peste 100 de milioane de albume vandute in toata lumea.

Castigatoare a numeroase premii prestigioase, inclusiv Grammy si Oscar (cea mai buna actrita in rol principal, pentru filmul “Visatorii/ Moonstruck”, 1988), Cher a fost o prezenta constanta in fruntea topurilor muzicale internationale. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numara “If I Could Turn Back Time”, “The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss)” si “Believe”.