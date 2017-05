Chef Catalin Scarlatescu a slabit zeci de kilograme intr-un timp extrem de scurt! Afla care este secretul lui

Catalin Scarlatescu a reusit sa slabeasca considerabil, in urma unui pariu facut cu Gina Pistol.

Vedeta sustine ca nu a tinut o dieta anume, insa medicii l-au speriat, faptul ca se ingrasase mult ii punea viata in pericol. Gina Pistol a promis ca il va lua de barbat daca ajunge la 90 de kilograme.

“Sa vad daca ajung la 90 de kilograme. Are sau nu are? Nu stiu să vedem. In episodul numarul doi. Vedem dupa aia.

Pai nu stiu sunt o gramada de oameni frumosi care ar vrea sa o ia de sotie pe Gina.

Eu n-am voie pana nu ajung la 90 de kilograme. Sa vedem de unde scoate rochia. Va spun un singur adevar. E vorba de sanatate. E greu drumul pana acolo. La fel de bine cum am si mancat atata.

E greu, ce sa fac. Intru in rochia ei, sub rochia ei? Imi place mancarea buna. Mancam mult, asa am reusit sa ma ingras.

Nu am slabit atat de mult pe cat vede lumea. Sunt fotografii pe care le-au facut oamenii in unghiuri bune. Nici nu va spun câte kilograme am.” a declarat Chef Catalin Scarlatescu.