Cele mai bune exercitii pentru o talie de viespe

In timpul iernii, puteti sa va ascundeti burta in pulovere largi, dar ce va faceti cand vine vara? Este foarte greu sa-ti ascunzi burta intr-o rochie scurta de vara. Deci, in aceasta vara, indepliniti misiunea de a face exercitii pentru a obtine o talie subtire si continuati sa o faceti pana cand sunteti fericite cu rezultatele.

Dar cum sa obtineti o lista completa a exercitiilor care ar putea sa va transforme corpul. Ei bine, aici este o lista cu cateva exercitii pentru o talie subtire. Unele sunt usor de inteles in timp ce altele sunt putin mai grele, dar toate au un scop principal de a va oferi talia subtire pe care o doriti!

1. Incercati mingea

Toate exercitiile care te pot ajuta sa faci minuni pentru talie se pot face cu o minge medicinala.

2. Intoarce-te si atinge

Amintiti-va ce v-a invatat profesorul de sport la scoala. Stati drepti cu picioarele departate la nivelul umerilor. Apoi, aplecati-va si incercati sa rasuciti si sa atingeti degetele de la piciorul stang cu degetele de la mana dreapta. Ridicati-va din nou si faceti invers. Acesta este probabil cel mai bun exercitiu pentru a obtine o talie subtire.

3. Abdomene

Fa abdomene oblice. Rotiti-va putin si atingeti genunchiul stang cu cotul drept.

4. Ridicarea picioarelor

Stati intinsa pe spate, cu picioarele alaturate si mainile pe podea. Ridicati picioarele aproape la 25 de cm de sol cu genunchii drepti si tine cat poti. Apoi, stai jos si ridica-ti picioarele pana cand coapsele se apropie de piept. Faceti acest lucru in jur de 12 ori fara sa atingeti podeaua.

5. Pozitia de plansa

Unul dintre exercitiile serioase efectuate de adolescentii de astazi, doar stati intinsa cu fata in jos, pastrand corpul drept. Pastrati coatele si degetele de la picioare impreunate si echilibrati-va . Dupa aceea ridica-ti corpul, tinand toata greutatea in coate si in degetele de la picioare. Stai asa cat poti fara sa strici pozitia dreapta. Stai asa cat de mult poti.