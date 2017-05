Cea mai buna dieta pentru adolescenti! Cum sa slabesti sanatos

Dietele pentru adolescenti sunt tot mai cautate in zilele noastre, mai ales in randul fetelor. Isi doresc de mici un corp de invidiat si sunt dispuse sa faca orice pentru a avea silueta mult visata.

De cele mai multe ori isi pun sanatatea in pericol, in mod inconstient, mai ales ca multe cure de slabire nu sunt recomandate in perioada de crestere, iar anumite diete nu vor face decat sa opreasca dezvoltarea sanatoasa a corpului.

Specialistii recomanda pentru adolescenti o dieta bogata in calorii, deoarece tinerii consuma multa energie pe parcursul unei zile si nu trebuie sa fie o dieta in care sa se infometeze.

Exemplu de meniu:

Mic dejun – un ceai de plante fără zahăr, un iaurt slab sau 100 g de iaurt, o felie de pâine integrală şi un fruct proaspăt sau un suc de fructe.

Gustare – un ceai de plante şi 100 g de brânză proaspătă.

Prânz – 200 de grame de legume sau fructe la alegere, 150 g de peşte sau carne albă, alune de pădure, 100 g de brânză proaspătă şi un fruct.

Gustare – un iaurt cu 0% grăsime, o băutură rece sau caldă fără zahăr.

Cină – 150 g de peşte la grătar, 200 g de legume verzi, o felie de pâine integrală şi un fruct.

Înainte de culcare, opţional, se poate bea o infuzie de plante.

Se recomandă doi litri de apă pe zi şi mult sport, iar dacă adolescentul nu poate face sport, se recomandă mersul pe jos în paşi alerți.

Dieta de 1500 de calorii

Deşi este o dietă pentru adulţi, dieta de 1500 de calorii se recomandă şi adolescenţilor, deoarece aceasta nu privează organismul de nutrienţii esenţiali creşterii şi este sănătoasă. În funcţie de greutate, înălţime, sex şi vârstă, mai poţi adăuga sau scădea din calorii.

Exemplu de meniu:

Mic dejun – ceai din plante, o felie de pâine integrală, brânză de vaci şi un kiwi mare.

Gustare – un iaurt natural mic.

Prânz – salată de roşii cu o lingură de ulei şi o lingură de oţet, o porţie de peşte la cuptor şi orez fiert.

Gustare – 100 de grame de struguri.

Cină – salată de varză roşie, o omletă din două ouă şi verdeaţă, dovlecel gratinat cu caşcaval ras, o felie de pâine neagră, un iaurt de fructe şi un kiwi mare.

Important de stiut! Pentru o viata si o dieta sanatoasa, tinerii trebuie sa stie urmatoarele:

– sportul este foarte important

– incearca sa ai 5 mese pe zi

– nu te infometa

– bea cel putin 2 litri de apa zilnic

– renunta la mancarea nesanatoasa, la dulciuri

– este recomandata mancarea gatita la aburi sau la cuptor

– diversifica mancarea

– mananca incet, mesteca bine

– mananca fructe proaspete

– mananca cel putin o supa pe zi.