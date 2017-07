Ce sunt caloriile. Cum se masoara si cum trebuie consumate

Foarte putini oameni stiu ce sunt caloriile, cum se masoara si ce fel influenteaza de fapt greutatea corporala a fiecarui om.

Mai mult decat atat, faimoasa “lupta impotriva caloriilor” afecteaza in od negativ mii de persoane care nu sunt destul de informate cu privire la ce sunt caloriile si ce fel trebuie “tratate”

Ce sunt caloriile

Asadar, CALORIA in sine este o masura a caldurii, a energiei. Astfel, o calorie este de fapt cantitatea de energie necesara pentru a creste temperatura unui mililitru de apa cu un drag C.

Astfel, in momemtul in care ne hranim, mancarea pe care o consumam are un anumit aport caloric. un aport energetic potential. Adica, ceea ce am mancat ofera organismului energia necesara pentru ca acesta sa isi indeplineasca toate functiile. De aceea energia “degajata” de mancare se masoara in calorii.

Mai mult, cand mancarea este asimilata prin metabolism, se elimina energie (calorii) Valoarea energetica masurata pentru organismul uman in privinta mancatului este Kilocaloria, egala cu 1000 de calorii descrise mai sus.

Cum trebuie consumate caloriile

Raportul optim de consum de calorii pentru o persoana de 68 de kilograme este de 1680 pe zi, in cazul in care acea persoan anu face absolut nimic toata ziua. Acesta e numarul de calorii necesar pentru ca organismul sa “traiasca” bine. Daca munceste, persoana respectiva are nevoie de aproximativ 3300 de calorii pe zi.

Daca depune un efort fizic intens, persoana respectiva are nevoie de aproximativ 6000 de calorii pe zi.

Daca aportul caloric este depasit, sau caloriile asimilate nu sunt folosite prin consumul de energie, acestea se vor transforma in grasime.