Ce este regimul militar de criza. Mihaela Bilic a facut totul public: ”Esti de-a dreptul inconstient!”

Sa-ti mentii greutatea ideala nu e deloc simplu atunci cand ai un program haotic si esti coplesita de task-uri si probleme. Tocmai de aceea, multe persoane au tendinta sa manance mult, ceea ce se numeste regim militar de criza, conform nutritionistului Mihaela Bilic.

Potrivit acesteia, regimul militar de criza nu e deloc benefic pentru organism.

”Despre regimuri echilibrate si combinatii savante e plin internetul, putine sunt insa vocile care sa promoveze mancatul rar si putin. Eu cred cu tarie ca mancam prea mult, sau mai bine zis prea des daca afirmi ca ai numai 2 mese pe zi risti sa fii etichetat drept neinformat si dezechilibrat, iar cu o masa pe zi esti de-a dreptul inconstient.

De curand am auzit o poveste cum ca soldatii legiunilor romane, atunci cand plecau in razboaiele de cucerire, primeau ca hrana zilnica un mar si un ou. In prima instanta mi s-a parut neverosimil, nu-mi puteam imagina miile de gaini ouatoare care insoteau armata pentru a asigura ratia zilnica. Apoi m-am gandit ca povestea are un sambure de adevar, chiar se poate trai cu un ou si un mar pe zi. Oul este o esenta de nutrienti, un concentrat de proteine, vitamine si minerale alaturi de grasimi valoroase, totul in raport optim, astfel incat sa fie usor de absorbit si bio eficient la maxim in organism. Un singur lucru nu are oul: fibre si vitamina C. De aceea probabil a aparut marul in ecuatie un strop de glucide alaturi de fibrele solubile din compozitie, fac din mar alimentul banal care echilibreaza dieta.

Nu stiu cata putere de lupta avea un soldat cu o ratie de 200 calorii/zi, dar pot sa spun ca de foame nu murea. Si unde mai pui ca fibrele solubile din mar au si efect probiotic, adica nu sunt digerabile, dar ajung in colon unde hranesc flora bacteriana benefica- deci si tranzitul si imunitatea au de castigat Si daca tot e vara si vrem sa ne ajustam rapid silueta, ma gandesc ca dieta soldatilor romani poate fi o idee. Acum fiecare cum il tin puterile si nervii, insa mesajul meu e unul simplu: nu va fie frica sa mancati putin- daca un soldat supravietuia cu asa un regim, noi n-o sa murim de inanitie si nici anemici n-o sa devenim daca avem o alimentatie frugala…de vara.”, a explicat Mhaela Bilic pe pagina ei de socializare.