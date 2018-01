Bauturi revigorante care iti micsoreaza stomacul

Nimic nu se compara cu un pahar plin de bautura rece, mai ales intr-o zi foarte calda si agitata. Dar problema este ca o multime de bauturi revigorante vin la pachet cu multe calorii si zahar.

Iata cum poti obtine o bautura racoritoare care nu te va face sa te ingrasi.

1. Bea apa

Cand incerci sa reduci grasimile, este important sa ramai hidratat. Consumul de apa suficienta ajuta la mentinerea echilibrului electrolitic al organismului, care permite intregului corp sa functioneze bine.

2. Smoothie de pepene verde

Smoothie-urile sunt o modalitate foarte buna de a va mentine hidratat, atata timp cat acestea nu contin amestecuri zaharate. Pepenele este foarte bun pentru pielea uscata, deoarece este incarcat cu substante nutritive si aminoacizi utili care pot ajuta la pierderea in greutate.

3. Ceai de menta

Acest tratament mentolat nu este nu numai racoritor, ci si super-gustos. Menta are capacitatea de a ajuta organismul sa proceseze grasimile mai repede, ceea ce faciliteaza digestia si previne balonarea.

4. Frappe cu ananas

Acest amestec de fructe are gustul unei vacante pe plaja – intr-un pahar. Ananasul are uleiuri din seminte de in, care au capacitatea de a va micsora stomacul. De asemenea, are bromelaina, o enzima care ajuta la procesele digestive, elimina balonarea si usureaza defalcarea proteinelor.

5. Ceai verde

Ceaiul este cunoscut pentru numeroasele beneficii pentru sanatate pe care le poate oferi oamenilor. Ceaiul verde contine in special catechine, un fel de antioxidanti care pot diminua grasimile abdominale. Ceaiul verde inainte de antrenament poate creste considerabil abilitatile de ardere a grasimilor in timpul exercitiilor.

6. Shake de ciocolata neagra

Da, ciocolata neagra poate fi buna pentru tine. Are proprietati care va pot ajuta sa va reduceti greutatea si apetitul, precum si poftele. Mai jos este o reteta minunata pe care o puteti incerca:

Ingrediente:

Cuburi de gheata (4 bucati), lapte integral (1/2 cana), banana (coapte: 1/2), cacao neindulcita (2 linguri), sirop de artar sau miere (2 lingurite).

Procedura:

Zdrobiti cuburile de gheata intr-un blender. Adaugati toate ingredientele si asteptati pana cand totul este spumant. Turnati-va un pahar si bucurati-va imediat.