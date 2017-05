Bauturi care iti vor accelera procesul de slabire

Vara a sosit, insa nu este timpul pierdut. Mai poti da jos cateva kilograme, in cazul in care nu esti multumit de aspectul tau fizic. Chiar daca nu poti tine o dieta, nu trebuie sa disperi!

Iata cateva bauturi care te ajuta sa scapi de grasime si vor accelera procesul de slabire.

1. Apa rece ca gheata

Poti arde pana la 100 de calorii pe zi, band apa rece ca gheata deoarece:

Corpul trebuie sa arta calorii(sau grasimi) pentru a incalzi apa rece, asa ca vei pierde 5 kg pe an, band apa rece.

2. Lapte degresat

Laptele este bogat in calciu, iar studiu dupa studiu arata ca adaugandu-l in dieta ta poti scapa mai repede de kilogramele in plus deoarece calciul iti inhiba apetitul.

3. Ceaiul verde

– Vei arde 35%-43% mai multe grasimi zilnic, consumand 3-5 cani de ceai verde pe zi.

4. Cafea

Cafeina iti inhiba apetitul si stimuleaza metabolismul. In plus, cafeina iti da mai multa energie in timpul antrenamentului.

5. Smoothie-uri bazate pe iaurt

Nu numai ca densitatea smoothie-ului iti va inhiba apetitul, dar calciul din iaurt te ajuta sa arzi mai multe grasimi in timp ce limiteaza cantitatea de grasime pe care o depoziteaza corpul.

6. Proteina vegetala

Proteina vegetala te ajuta sa scapi de kilogramele in plus si sa iti tonifiezi muschii in timpul unei diete.