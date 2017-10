Ananasul, antidotul celulitei. Cum e posibil

Acest fruct cu savoare exotica te ajuta sa slabesti rapid fara sa tii o dieta stricta si combate celulita. Ananasul contine bromelina, o enzima care accelereaza digestia proteinelor si asigura drenajul grasimilor.

Nutritionistii recomanda consumul zilnic de ananas pentru eliminarea celulitei, in special a aspectului inestetic de coaja de portocala. Ananasul este util in cadrul curelor de slabire si pentru ca are multe fibre.

De asemenea, este diuretic, detoxifiant si asigura un tonus excelent. Medicii il recomanda si in perioadele de convalescenta deoarece energizeaza organismul si este un supliment alimentar natural.

Ananasul contine vitaminele A , B si C, betacaroten, potasiu si magneziu. Acest fruct este ingredientul-vedeta pentru remodelarea siluetei deoarece asigura metabolizarea grasimilor, eliminarea sarurilor si a apei in exces din tesuturile subcutanate. O cura cu ananas este benefica si dupa ce ai reusit sa slabesti pentru a mentine greutatea ideala.

Ananasul poate fi consumat in diferite combinatii: in salate taiat cubulete, cu ciuperci si pui taiat felii si nu in ultimul rand amestecat cu iaurt sau lapte cu cereale.