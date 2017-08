Am testat trucuri populare de slabit

Internetul este plin de secrete care iti promit ca te vor ajuta sa ajungi la corpul ideal in cel mai scurt timp, dar pe care te poti baza?

Noi ne-am decis sa le testam pe toate si sa impartasim experienta cu tine.

Bineinteles, toata lumea e diferta si ce functioneaza pentru o persoana poate sa nu functioneze pentru alta si invers.

1. Bea apa inainte de masa

Ce sa faci: Bea un pahar cu apa la temperatura camerei cu 15-20 de minute inainte de masa. Apa iti va umple stomacul si nu te va lasa sa mananci prea mult. De asemena vei arde calorii prin incalzirea apei la temperatura corpului.

Ce s-a intamplat: Am putut sa imi pacalesc stomacul pentru 10 minute, dupa care foamea s-a intors si am mancat la fel de mult ca intotdeauna.

Verdict: Nu functioneaza!

2. Aromaterapie

Ce sa faci: In timp ce pregatesti masa, apetitul iti scade sau dispare complet deoarece mirosul ne pacaleste creierul sa creada ca ne-am saturat. De aceea aromaterapistii ne spun sa inhalam miros de mere, menta sau vanilie cand suntem la dieta.

Ce s-a intamplat: Mirosul intens al uleiului aromatic chiar iti reduce apetitul, dar nu pentru mult timp. Dupa o jumatate de ora foamea reapare.

Verdict: Functioneaza, dar nu pentru mult timp.

3. Spala-te pe dinti in loc sa mananci desert

Ce sa faci: Alta metoda de a te lupta cu poftele este sa te speli pe dinti in loc sa mananci. Senzatia de menta a pastei de dinti transmite un semnal creierului care ii semnaleaza faptul ca masa s-a terminat.

Ce s-a intamplat: Exact ceea ce a promis, in mod surprinzator. Chiar daca am simtit o oarecare senzatie de foame, nu am avut masa de pranz in minte timp de doua ore.

Verdict: Functioneaza

4. Mananca in picioare

Ce sa faci: Multi nutritionisti iti recomanda sa mananci in picioare deoarece arzi mai multe calorii. Te vei satura mai repede si vei manca mai putin.

Ce s-a intamplat: Am mancat mai putin, dar nu pentru ca m-am saturat mai repede ci pentru ca m-am plictisit sa stau in picioare cu o farfurie in mana.

Verdict: Functioneaza, dar nu cum ar trebui.

5. Alege mancaruri care se digera mai greu.

Ce sa faci: Mancarurile egale din punct de vedere a gramajului si a numarului de calorii se pot digera in mod diferit. De exemplu, uneori la micul dejun este mai bine sa mananci oua decat oatmeal. Acestea te vor ajuta sa rezisti pana la pranz.

Ce s-a intamplat: Diger cerealele de dimineata repede si mi se face foame intr-o ora. Omleta mi-a tinut de foame mai mult timp deoarece contine mai multe grasimi. Multumita acestora m-am simtit bine si nu am mai mancat nimic pana la pranz.