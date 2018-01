Alimente care iti vindeca intregul trup

Sanatatea unei persoane este determinata de multi factori, insa alimentatia este singurul mod prin care o puteti controla. Asta pentru ca aveti ultimul cuvant atunci cand vine vorba de ce beti si ce mancati.

Mancarea pe care o consumati este ca o sabie cu doua taisuri, deoarece poate fi vindecatoare si hranitoare cand se mananca cu moderatie, dar poate fi si daunatoare atunci cand este mancata in exces. Majoritatea problemelor de sanatate sunt influentate intr-o oarecare masura de alimentatie.

Sistemele traditionale de vindecare au considerat alimentele ( legume, fructe, condimente, radacini si ierburi) ca medicamente in tratarea diferitelor boli. Iata puterile vindecatoare ale unor produse alimentare frecvent consumate.

1. Otet de mere

Daca doriti sa va imbunatatiti repede sanatatea digestiva, atunci incercati otetul de mere. Puteti sa-l utilizati zilnic in combinatie cu sucul de lamaie. De asemenea, il puteti folosi pentru a face o salata delicioasa prin amestecarea unor legume cu otet de mere, ulei de masline si putina sare.

2. Banana

Data viitoare cand va simtiti stresati sau nelinistiti, mancati o banana, conform Molly Kimball, specialist in dietetica sportiva cu centrul de fitness Elmwood din Ochsner din New Orleans, aceasta va readuce linistea.

3. Ghimbir

Ghimbirul este recunoscut ca un condiment de gatit, dar utilizarile sale variaza de la calmarea stomacului, la ajutarea digestiei si tratarea artritei. Ghimbirul este recunoscut pe scara larga pentru capacitatea sa de a reduce greata, in special greata postoperatorie si varsaturile.

4. Kiwi

Kiwi este un fruct mic, nutritiv dens, care contine o cantitate uimitoare de vitamina C, contine mai multa fibra decat merele si bate bananele, fiind un aliment bogat in potasiu. Combinatia de vitamine, minerale si fitonutrienti prezente in kiwi va ajuta sa va protejati impotriva accidentului vascular cerebral, a bolilor de inima, a bolilor respiratorii si a cancerului.

5. Cartofi

Cele 37 de grame de carbohidrati prezente intr-un cartof mediu pot ajuta la usurarea durerii de cap.

6. Stafide

60 de stafide, aproximativ o mana generoasa, contin 212 mg de potasiu si 1 g de fibre, ambele fiind recomandate pentru a opri Hipertensiune arteriala si reglarea sanatatii cardiovasculare.