Alimente care iti imbunatatesc starea de spirit si greutatea

Daca doriti sa scapati de kilogramele in plus, cheia pentru a face posibil acest lucru este sa stati relaxate. Cand sunteti intr-o stare relaxata, sunteti capabili sa faceti lucrurile intr-o nota pozitiva.

Cu toate acestea, este de remarcat faptul ca persoanele care doresc sa piarda in greutate, dar sunt sub presiune continua sa castige mai multe kilograme. Este din cauza incapacitatii lor de a se relaxa ceea ce face programul lor de dieta sa esueze. Ori de cate ori sunteti stresati, sunteti susceptibil de a manca mai mult, facandu-va un consumator emotional.

Pentru a scapa de stresul cauzat de foame, enumeram alimentele care va ajuta sa va usurati starea de spirit si sa gestionati greutatea ori de cate ori va confruntati cu momente stresante.

Somon

Somonul contine acizi grasi omega-3 care sunt in stransa legatura cu o dispozitie mai buna. Daca inlocuiti carnea rosie cu somon, aceasta poate ajuta la mentinerea unei greutati corporale sanatoase.

Spanac

Alimentul preferat al lui Popeye Marinarul, aceasta leguma verde este bogata in magneziu. Daca aveti insuficienta din acest mineral important, veti ajunge sa va simtiti obositi, iritabili si ametiti. Spanacul este bogat in vitaminele A, B, C si o sursa excelenta de fier, precum si proteine care pompeaza nivelurile de energie. O cercetare a aratat ca spanacul poate spori pierderea in greutate prin reducerea dorintei pentru dulciuri si snacksuri sarate.

Sandwich cu ton

Similar cu somonul, tonul este de asemenea bogat in omega 3, in timp ce painea integrala va ajuta sa va mentineti bine. Acestea determina organismul sa elibereze hormonul de reglare a dispozitiei, serotonina, ceea ce va va face sa va simtiti multumiti. Cerealele integrale promoveaza satietate, asa ca va veti simti satula, fapt care va impiedica sa aveti prea multa energie.

Afine

Culoarea purpurie a afinelor vine de la antocianina, un imbunatatitor al starii de spirit. Acest fruct este bogat in fibre si apa, facandu-va sa va simtiti plini pentru un timp mai indelungat.