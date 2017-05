Afla cum se mentine Anca Turcasiu in forma! Asta este DIETA SECRETA a vedetei

Anca Turcasiu are un corp de invidiat, desi nu mai este la prima tinerete. Vedeta arata mai ceva ca o pustoaica, are o talie de viespe, picioare lungi si subtiri, iar tenul este perfect.

Anca Turcasiu sustine ca a renuntat de ani buni la carne, ca a devenit ovo-lacto-vegetariana si spune ca se simte excelent.

“De 24 de ani nu mai mănânc carne. Am citit nişte cărţi despre asta şi am încercat. Sunt ovo-lacto-vegetariană şi mă simt extraordinar. Eu sunt o persoană care nu iubeşte carnea, deci a fost ceva natural, nu mi-a fost deloc greu. Nu fac caz de lucrul acesta, iar băieţilor mei le gătesc normal. Doar eu fac parte din această categorie, a ovo-lacto-vegetarienilor.

Mai fac şi eu excese, dar cu măsură. De exemplu, dacă am avut o zi în care am mâncat cu plăcere două felii de tort, câteva zile după aceea beau un pahar cu apă, mănânc un măr sau un iaurt. Am tot fost întrebată cum mă menţin în formă.

Nu-mi place să vorbesc despre asta! E ceva mai aparte. Mănânc ardei iuţi. Mulţi. Cred că de asta îmi menţin talia! Câţi mănânc? 7-8 pe zi, poate şi mai mulţi”, a declarat Anca Turcasiu intr-o emisiune TV.

Mai mult decat atat, Anca Turcasiu spune ca respecta cu strictete programul de sport, orele de somn, iar alimentatia ei este intotdeauna una sanatoasa.

In plus, Anca consuma multe lichide. Bea peste doi litri de apa si ceaiuri pe zi.

Vedeta isi accelereaza metabolismul cu ardei iuti si face mult sport. Anca Turcasiu evita sa vorbeasca despre stilui ei de viata.