Aceasta bautura pe baza de miere, lamaie si scortisoara iti va accelera metabolismul si te va ajuta sa scapi de kilogramele in plus

Lupta impotriva kilogramelor in plus este una dificila care se poate transforma foarte usor intr-un cosmar. Infometarea si dietele strice nu numai ca te indispun, dar iti pun in pericol si sanatatea.

Iti poti imagina ce efect au infometarea si lipsa activitatii fizice? Bei destula apa?

Unii dintre voi mancati bine, va antrenati zilnic, beti destula apa, dar nu pierdeti in greutate. Avem solutia perfecta pentru problemele tale. Vei avea nevoie de: lamai organice, miere si scortisoara.

Aceasta combinatie iti va sprijini metabolismul, va elimina toxinele si va grabi procesul de slabire.

Lamaile

Lamaile te tin departe de snackurile sarate si de tortul de ciocolata.

Mierea si apa calda

Ai nevoie de alcaline? Incearca apa indulcita cu miere si nu te vei mai confrunta cu grasimea in exces.

Scortisoara

Acest condiment aromatic ajuta la digestie, controleaza nivelul de insulina si sporeste distrugerea carbohidratilor. De asemenea imbunatateste abilitatea corpului de a asimila nutrientii.

Ingrediente:

– o jumatate de lamaie

– o lingura de miere

– o lingurita de scortisoara, proaspat macinata

– un pahar de apa calda

Mod de preparare:

Tot ce trebuie sa faci este sa amesteci toate ingredientele.