A slabit 60 de kilograme si e de nerecunoscut! Cum arata fiica antrenoare Kinga Sebestyen

Kinga Sebestyen, celebra antrenoare de fitness despre care s-a spus ca ar fi avut o relatie cu sotul Nicoletei Luciu, are cu ce sa se mandreasca, intrucat fiica ei a slabit nu mai putin de 60 de kilograme, gratie programului lansat de mama ei.

Tanara in varsta de 24 de ani ajunsese la greutatea de 120 de kilograme cand a decis ca este nevoie de o schimbare radicala in ceea ce priveste stilul sau de viata. Fara sa stea pe ganduri, ea a apelat la ajutorul mamei ei si a reusit sa topeasca nu mai putin de 60 de kilograme.

Nu am facut sport multi ani. Apoi, am facut o operatie de rinoplastie, iar recuperarea a durat mult, timp in care, din nou, nu am facut miscare, astfel ca m-am ingrasat foarte mult. Ajunsesem la 120 de kilograme, doar in ultimul an acumuland 35 de kilograme. Singura miscare pe care o faceam era cand ieseam sa plimb cainele pentru 15 minute. Mancam total nesanatos: pizza, chipsuri, ciocolata, fast food. La indemnul mamei mele, am intrat in programul sau si, incet incet, m-am acomodat cu noul stil de viata. Am inceput sa iubesc sportul si sa fiu si mai motivata sa ajung in forma dorita.

Mama a fost tot timpul un exemplu pentru mine. Am fost crescuta intr-un mediu sanatos, cat am stat cu ea in casa nu aveam in frigider alimente interzise. M-am ingrasat mult cat timp am stat in strainatate, fara ea.

Recunosc, nu mi-a fost usor sa dau jos aceste 60 de kilograme. Din cand in cand simteam ca nu mai pot, ca nu mai am putere, insa Kinga, familia si prietenii mi-au fost alaturi. Sunt foarte mandra si fericita ca am putut trece prin aceasta perioada. Acum ma simt frumoasa si sexy. In prezent am diploma de instructor Kangoo Jumps si tin ore de Kangoo Power si Fat Burning in Miercurea Ciuc. Imi place enorm si, daca as putea, as face Kangoo Jumps toata ziua. Daca cineva mi-ar cere un sfat in acest sens, i-as spune ca cel mai important in viata este echilibrul. Cine isi doreste sa slabeasca si sa ajunga in forma dorita va reusi daca este determinat si ordonat. Fiecare persoana trebuie sa continue calea asta grea, pentru ea insasi, nu pentru cei dragi, sau pentru convenienta altora, fiindca, in primul rand, noua insine trebuie sa ne dovedim ca putem sa ne schimbam’, declara Sugarka, fiica celebrei Kinga Sebestyen, conform Libertatea.