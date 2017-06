6 secrete de dieta pentru a pierde kilogramele in plus cu succes

Potrivit statisticilor, o persoana încearcă in medie să piardă în greutate de cel puțin patru ori pe an. Dar numai 1 din 100 de persoane reuseste și poate împărtăși cu mândrie poveștile lor de succes în ceea ce privește pierderea în greutate. Stim ca doriți să fiți unul dintre acei oameni, așa că am decis să dezvăluim aceste secrete pentru a vă ajuta să suferiți mai puțin și să vă atingeți obiectivul mult mai ușor.

Dr. Roger Gould, unul dintre cei mai cunoscuți experți în ceea ce privește consumul emoțional, ne asigură că emoțiile noastre, nu lipsa voinței, ne împiedică să pierdem permanent greutatea. Prin urmare, este important sa stiti despre aceste secrete inainte de a incepe lupta cu pierderea in greutate:

1. Fii consecvent.

Este foarte dificil să începi o dietă care promovează consumul exclusiv de fructe și legume dacă ești obișnuit să mănânci în principal fast-food. Este un stres uriaș pentru corpul dvs. și va reacționa în consecință. Încercați să nu cereți prea mult din voi înșivă și să faceți schimbări progresive.

2. Urmăriți progresul dumneavoastra.

Credeți sau nu, este foarte important să vă monitorizați cu atenție progresul. Acest lucru vă va oferi o imagine reală a greutății pe care ați pierdut-o. În multe cazuri, va trebui să așteptați luni până când veți vedea unele modificări vizibile în corpul dvs., astfel încât, pentru a nu pierde motivația, păstrați o evidență a tuturor schimbărilor.

3. Fii activ din punct de vedere fizic.

Un plan de dieta sanatoasa va ajuta sa slabiti, dar este foarte important sa combinati o alimentatie echilibrata cu exercitii fizice. Chiar si activitățile usoare, cum ar fi mersul pe jos (dacă se efectuează zilnic) vor fi foarte utile.

4. Căutați sprijin din partea prietenilor și a familiei.

Suportul moral al celor din jurul dvs. este extrem de important atunci când sunteți la dietă. Ai nevoie de persoane care sa iti reaminteasca cat de vinovat te vei simti daca iti incalci dieta.

5. Determinați tipul dumneavoastra metabolic.

Dacă simți că faci totul pentru a pierde în greutate, dar încă nu ai rezultate vizibile, e în regulă. De fapt, este o problemă foarte frecventă. Dar, înainte de a renunța, aflați mai multe despre metabolismul dumneavoastra. Dacă aveți un metabolism lent, armați-vă cu răbdare și nu lăsați garda jos. Amintiți-vă că rezultatele pe termen lung devin vizibile într-o buna zi.

6. Orice dietă necesită supraveghere.

Dacă ați decis să începeți o dietă, gândiți-vă să contactați un nutritionist bun pentru supraveghere și consiliere. Aminteste-ti ca acele diete care promit marea cu sarea in cel mai scurt timp prezinta un adevarat pericol pentru sanatatea ta. Dietele cu un nivel scazut de calorii nu iti ofera nutrientii necesari pentru buna functionare a organismului, asa ca vor avea un efect negativ asupra sanatatii dumneavostra fizice si mentale.