5 exercitii pe care le poti face pe scaun pentru a reduce grasimea abdominala

Daca iti petreci majoritatea timpului la birou, avem cateva exercitii minunate ce te vor ajuta sa te mentii in forma fara sa te ridici de pe scaun.

Conform statisticilor, un om obisnuit are doar 4 ore libere pe zi, iar majoritatea sunt irosite in fata televizorului sau pe retelele de socializare.

Ba chiar mai mult, o mama obisnuita are doar 36 de minute libere in fiecare zi. Asta inseamna ca nu are timp sa mearga la sala pentru a intretine activitati fizice.

Daca te incadrezi intr-una dintre categorii, aceste exercitii sunt perfecte pentru tine si nu vei avea nicio scuza deoarece le poti face acasa.

Un antrenor de fitness va va arata cum sa efectuati aceste exercitii simple adresate persoanelor ocupate.

Pe langa efortul fizic trebuie sa mentii o dieta echilibrata si nutritiva.

Urmatoarele exercitii te vor face sa ili eliberezi macar o ora pe zi pentru a obtine corpul mult visat.