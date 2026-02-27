Dieta vegetariană scade riscul a 5 tipuri de cancer dar crește riscul la altul

O dietă vegetariană poate reduce riscul de a dezvolta cinci tipuri de cancer cu până la 30%, arată o nouă cercetare de amploare. Studiul, cel mai mare de acest fel, aduce însă și un avertisment neașteptat pentru cei care au renunțat complet la carne.

Conform datelor publicate în British Journal of Cancer și citate de Independent, vegetarienii au un risc cu 21% mai mic de a contracta cancer pancreatic și cu 9% mai mic de cancer la sân, în comparație cu persoanele care consumă carne. Beneficiile nu se opresc aici, riscul scăzând cu 12% pentru cancerul de prostată, cu 28% pentru cel de rinichi și cu 31% pentru mielomul multiplu.

Ce explică riscurile mai mici

Cercetarea a fost condusă de Aurora Perez Cornago de la Universitatea din Oxford. Ea a oferit o posibilă explicație pentru aceste rezultate pozitive. „Vegetarienii consumă de obicei mai multe fructe, legume și fibre decât consumatorii de carne și nu consumă carne procesată, ceea ce poate contribui la riscuri mai scăzute pentru unele tipuri de cancer”, a declarat Cornago.

Studiul a încorporat date de la nivel global, majoritatea participanților provenind din Marea Britanie și SUA. Au fost incluși peste 1,5 milioane de consumatori de carne, 57.016 consumatori de carne de pasăre, 42.910 persoane care mâncau pește, 63.147 de vegetarieni și 8.849 de vegani. Analiza a vizat 17 tipuri diferite de cancer.

Avertismentul neașteptat: Risc dublu pentru cancerul esofagian

În ciuda beneficiilor, studiul a descoperit că vegetarienii prezintă un risc dublu de a dezvolta cel mai comun tip de cancer esofagian, comparativ cu cei care mănâncă carne. Aurora Perez Cornago a teoretizat că acest lucru ar putea fi rezultatul faptului că vegetarienilor le lipsesc anumiți nutrienți vitali, care sunt mai prezenți în alimentele de origine animală.

Și veganii au prezentat un risc semnificativ mai mare de cancer intestinal în comparație cu consumatorii de carne. Experții au sugerat că acest lucru s-ar putea datora unui aport mediu scăzut de calciu și alți nutrienți. O cercetare anterioară a Cancer Research UK a descoperit că un pahar mare de lapte pe zi este asociat cu o reducere de 17% a riscului de cancer intestinal.

O cercetare complexă, cu întrebări fără răspuns

Echipa de la Oxford a precizat că sunt necesare mai multe studii, deoarece în grupul veganilor au fost găsite doar 93 de cazuri de cancer intestinal. Pentru alte tipuri de cancer investigate, nu au existat dovezi care să sugereze că riscul la vegani ar fi diferit de cel al consumatorilor de carne.

Un alt rezultat pe care cercetătorii l-au considerat „inconsecvent” a fost că vegetarienii nu au avut un risc mai mic de cancer intestinal, deși studiile anterioare au arătat că mezelurile și carnea roșie cresc acest risc. O posibilă explicație ar fi că grupul consumatorilor de carne din studiu avea un aport moderat de carne procesată.

Amy Hirst, manager de informații medicale la Cancer Research UK, a descris cercetarea drept un „studiu de înaltă calitate”, care oferă perspective interesante, dar a subliniat că rezultatele nu sunt suficient de solide pentru a trage concluzii definitive. „Sunt necesare mai multe cercetări pe populații mai mari și mai diverse pentru a înțelege mai bine aceste tipare și ce le cauzează”, a spus Hirst.