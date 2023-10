Dieta Rina 90 zile

Persoanele care au probleme cu greutatea, in disperarea de a scapa de kilograme intr-un timp cat mai scurt, incearca fel de fel de diete-minune, pastile si ceaiuri, insa uita de cheia succesului – echilibrul. Asa cum kilogramele au fost acumulate in timp, doar in timp pot fi date jos. Iar pentru a si mentine greutatea optima, este nevoie de un stil de viata sanatos, cu activitate fizica si fara excese.

Dieta Rina 90, care a fost gandita de un medic sportiv american, a devenit tot mai populara dupa ce a fost adoptata de mai multe vedete. Pe masura ce au inceput sa fie scrise tot mai multe carti (cea mai cunoscuta fiind „Rina’s, Dieta de 90 de zile – Primele 90 de zile de alimentatie sanatoasa pentru pierderea kilogramelor in exces” scrisa de Breda Hrobat & Mojca Poljansek ) si sa apara retete tot mai apetisante, popularitatea a sporit si mai mult.

Principii

Dieta Rina 90 este o dieta disociata, care e formata din doua etape. 90 de zile de slabire si 90 de zile de mentinere, care promit si o pierdere de pana la 20 de kilograme. Avand in vedere perioada, o jumatate de an, dar si planul alimentar permisiv, dieta nu poate fi considerata una “minune”, insa pune la grea incercare taria de caracter, rabdarea si vointa.

In dieta Rina 90, stomacul primeste cate o categorie de alimente pe rand, ceea ce ajuta la o digestie mai usoara. Cele patru categorii principale de alimente sunt grupate in proteine, amidonuri, carbohidrati si vitamine, care trebuie consumate in aceasta ordine, in reprize de cate 4 zile, timp de 90 de zile. Dupa fiecare 29 de zile de alimente, se tine o zi de post negru, in care se bea doar apa sau ceai neindulcit.

Portiile trebuie sa fie de bun-simt. Degeaba va chinuiti sa mancati disociat, daca mancati o jumatate de pui la o masa. Incercati sa va limitati la 200 de grame de fel principal, salata putand fi consumata in cantitati mai mari.

Lasati macar doua ore intre mese si incercati sa mancati aproximativ la aceeasi ora in fiecare zi.

Ce puteti manca in fiecare zi?

Micul dejun este acelasi in toate cele 90 de zile si consta in fructe sau in suc proaspat de fructe (fara adaos de zahar).

Ziua proteinelor

Pranz: carne slaba de vita sau pui (fara pielita) fiarta sau fripta, peste, oua, branza, iaurt sau branza cottage (maxim 200 de grame) pe care le puteti servi cu o garnitura de salata proaspata. Este permisa o felie de paine (desi este mai indicat sa o evitati) si 200 ml de supa fara taitei dupa masa.

Cina: aceleasi alimente ca la masa de pranz, dar fara paine si supa, iar cantitatile trebuie sa fie mai mici, cam jumatate de portie.

Ziua alimentelor cu amidon

Pranz: orice fel de legume gatite (mazare, fasole, linte, porumb, morcovi, cartofi etc.). Mai puteti manca orez(care face parte tot din grupa amidonului), rosii coapte, chiar si ketchup. Poti adauga o salata proaspata langa si, daca tineti neaparat, o felie de paine.

Cina: la fel ca la pranz, dar in cantitati mai mici si fara paine.

Ziua carbohidratilor

Pranz: paste, pizza sau produse de patiserie (in cantitati egale cu o pizza). Puteti adauga legume sau sos de tomate.

Cina: doua felii subtiri de pizza sau pandispan (ori alta prajitura bazata pe aluat) sau 3 cupe de inghetata si 4 bucatele de ciocolata amaruie. Este recomandat sa evitati produsele facute cu zahar alb, rafinat.

Ziua vitaminelor

Pranz: orice fel de fructe, fara restrictii, care trebuie mancate o data la 2 ore. Le puteti combina in salate.

Cina: tot fructe.

Reguli importante in dieta Rina

Dupa cele 90 de zile de dieta, este important sa urmati cele 90 de zile de mentinere. Acestea sunt mult mai lejere, presupunand sa mentineti micul dejun pe baza de fructe si disocierea pe mese, nu pe zile. Daca aveti pranzul proteic, puteti alege cina cu vitamine sau carbohidrati. Daca respectati aceste reguli, veti continua sa mai pierdeti macar cate un kilogram pe luna. Astfel, veti sti ca dieta a functionat si nu veti avea parte de efectul yoyo.

Ca in fiecare dieta, mai mult sau mai putin sanatoasa, trebuie sa va hidratati corespunzator. Astfel, e necesar consumul a doi litri de apa. Si cum nicio dieta nu functionaza cu adevarat daca nu e insotita si de sport, mobilizati-va si faceti miscare. Nu va cere nimeni sa alergati maratonul, insa este important sa renuntati la sedentarism.

Grad de dificultate si costuri

Dieta Rina nu este una dificila sau costisitoare. Este putin mai greu pana va obisnuiti sa includeti alimentele in una din cele patru categorii, insa dupa aproximativ doua saptamani va va intra in reflex si veti sti sa evitati alimentele nepermise. Fiind o dieta care admite inclusiv pizza, paste, ciocolata si dulciurile, si moralul este mai ridicat. Ziua de “post negru”, in care se poate consuma doar apa sau ceai, poate pune probleme. Daca nu va simtiti in stare, o puteti sari.

Cat despre costuri, acestea nu sunt mai mari decat in cazul alimentatiei obisnuite. In dieta Rina nu faceti decat sa reganditi asocierea alimentelor si sa consumati multe fructe proaspete.