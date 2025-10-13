Dieta ketogenică poate ajuta la prevenirea Alzheimerului la femeile cu risc genetic

Femeile purtătoare ale genei APOE4 au prezentat un microbiom intestinal mai sănătos și o funcționare cerebrală mai eficientă după adoptarea unei diete bogate în grăsimi, potrivit unui studiu recent.

Ce legătură există între Alzheimer și energia creierului? Cercetătorii de la Universitatea din Missouri au analizat această întrebare și au ajuns la concluzia că răspunsul ar putea fi legat de bacteriile intestinale și de modul în care organismul procesează grăsimile. Un studiu publicat în Journal of Neurochemistry a arătat că dieta ketogenică poate proteja sănătatea creierului, în special la femeile cu predispoziție genetică la Alzheimer.

Cum poate dieta ketogenică să protejeze creierul

Dieta ketogenică, recunoscută pentru conținutul ridicat de grăsimi și nivelul scăzut de carbohidrați, a fost testată pe șoareci cu gena APOE4, asociată cu un risc crescut de Alzheimer. Rezultatele au arătat că femelele care au urmat dieta ketogenică au avut mai multă energie la nivel cerebral și o diversitate mai mare a bacteriilor intestinale. În schimb, la masculi nu au fost observate aceleași beneficii.

Profesorul Ai-Ling Lin explică de ce funcționează acest mecanism: „Când mâncăm carbohidrați, creierul nostru transformă glucoza în combustibil, dar persoanele cu gena APOE4, în special femeile, au dificultăți în a transforma glucoza în energie pentru creier, ceea ce poate duce în timp la declin cognitiv. Prin trecerea la o dietă ketogenică se produc cetoni care sunt folosiți ca sursă alternativă de energie. Acest lucru poate reduce probabilitatea de a dezvolta Alzheimer prin menținerea sănătății celulelor cerebrale.”

Alimente recomandate: pește, carne, legume fără amidon, nuci, semințe, ouă.

De evitat: carbohidrați simpli precum pâinea, pastele și zahărul.

Acest tip de alimentație a fost asociat cu îmbunătățirea sănătății creierului, în special pentru cei cu un risc genetic crescut.

Beneficiile pentru femeile cu risc genetic crescut

Diferențele dintre sexe au atras atenția cercetătorilor. În timp ce femeile au avut îmbunătățiri clare la nivelul creierului și al microbiomului intestinal, la masculi nu s-au observat modificări semnificative. Studiul sugerează că hormonii și structura genetică specifică sexului pot influența aceste rezultate.

Nutriția de precizie, adaptată fiecărei persoane

Profesorul Lin subliniază importanța personalizării dietei: „În loc să ne așteptăm ca o singură soluție să funcționeze pentru toată lumea, ar fi mai bine să luăm în considerare o varietate de factori, inclusiv genotipul, microbiomul intestinal, sexul și vârsta.” Această abordare, cunoscută ca nutriție de precizie, ar putea aduce schimbări importante în prevenirea bolilor neurodegenerative.

Prin adaptarea alimentației la nevoile individuale, șansele de a menține sănătatea creierului pe termen lung pot crește, mai ales pentru persoanele cu factori de risc genetici.

Momentul potrivit pentru prevenirea Alzheimerului

„Deoarece simptomele Alzheimer – care tind să fie ireversibile odată ce apar – se manifestă de obicei după vârsta de 65 de ani, momentul pentru a începe să ne gândim la păstrarea sănătății creierului este cu mult înainte de aceasta.” Dieta ketogenică ar putea ajuta la întârzierea apariției semnelor clinice ale bolii.

Kira Ivanich, doctorandă implicată în studiu, a povestit: „Când bunica mea a început să sufere de Alzheimer, acest lucru mi-a stârnit interesul pentru subiect, așa că faptul că aș putea avea un impact ajutând oamenii să-și păstreze sănătatea creierului este foarte reconfortant.”

Acest studiu aduce speranță pentru prevenirea Alzheimerului prin dietă, evidențiind potențialul alimentației ketogenice pentru protejarea sănătății creierului, în special la cei cu risc genetic crescut.

Ce urmează în cercetarea asupra dietei ketogenice

Aceste rezultate deschid drumul către strategii personalizate de prevenție. Următorul pas este testarea dietei ketogenice pe persoane cu risc genetic ridicat, pentru a observa efectele pe termen lung. Cercetătorii speră să identifice markeri biologici care să ghideze intervențiile nutriționale viitoare.

Dacă ai antecedente familiale de Alzheimer, este recomandat să consulți un nutriționist înainte de a începe dieta ketogenică. Nu este potrivită pentru toată lumea, însă pentru unele persoane ar putea fi de ajutor.

Dieta ketogenică ar putea deveni o opțiune importantă pentru menținerea sănătății creierului, iar viitorul cercetărilor va aduce mai multe răspunsuri despre cum poate fi adaptată pentru fiecare individ.