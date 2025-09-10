Dieta keto-ar putea reduce simptomele depresiei cu 70%

Un studiu realizat la Universitatea Ohio State arată că dieta keto a redus semnificativ simptomele depresiei la studenți în doar zece săptămâni, depășind efectele tratamentelor obișnuite.

Cercetarea care a atras atenția specialiștilor În rândul studenților universitari din Statele Unite, peste 40 la sută spun că se confruntă cu simptome de depresie, iar tinerii între 18 și 25 de ani sunt cei mai afectați. Un grup de 16 studenți de la Ohio State a urmat dieta keto, iar rezultatele au fost remarcabile: simptomele depresiei au scăzut cu 70 la sută în decurs de trei luni. Participanții nu doar că au raportat o stare mentală mai bună, dar au slăbit și au obținut rezultate mai bune la testele cognitive. Chiar dacă nu se știe exact cum funcționează dieta keto în acest context, cercetătorii cred că schimbarea sursei de energie a creierului poate fi esențială. Studiul a fost publicat marți și arată că aproape toți studenții au pierdut în greutate, iar performanța lor academică s-a îmbunătățit. Aceste două aspecte sunt deja recunoscute ca factori care pot influența pozitiv sănătatea mintală.

Cum acționează dieta keto asupra organismului Dieta ketogenică presupune un consum ridicat de grăsimi și proteine, cu o reducere semnificativă a carbohidraților. Potrivit Bibliotecii Naționale de Medicină din SUA, această dietă determină organismul să intre în cetoză, situație în care folosește grăsimea ca principală sursă de energie. Organismul produce cetone din grăsimi, înlocuind glucoza ca sursă de energie.

Nivelurile optime de cetone, sub 3 milimoli pe litru, pot reduce pofta de mâncare și pot regla glicemia.

Este important ca dieta să fie urmată sub supraveghere medicală pentru a evita posibilele efecte adverse. Dr. Georgia Ede, psihiatru din Massachusetts, a declarat pentru NPR că această schimbare metabolică ar putea ajuta anumite regiuni ale creierului să funcționeze mai bine în cazul depresiei. Pe lângă efectele asupra greutății, dieta keto a fost asociată cu o claritate mentală crescută și un nivel mai ridicat de energie.

O posibilă alternativă la tratamentele clasice Tratamentele convenționale pentru depresie au o eficiență de aproximativ 50 la sută. Studiul de la Ohio State a arătat că dieta keto poate aduce o îmbunătățire cu 20 la sută mai mare decât terapiile tradiționale, oferind astfel o opțiune suplimentară pentru cei afectați. Opiniile specialiștilor în domeniu „Mai sunt multe de cercetat, dar există dovezi că dieta keto poate fi benefică. Merită să ne gândim la extinderea accesului la această dietă ca parte a tratamentului pentru depresie”, a spus Dr. Jeff Volek, profesor la Ohio State. „Este nevoie să găsim soluții eficiente pentru un număr mare de studenți. Alimentația poate fi una dintre aceste soluții”, a explicat Dr. Ryan Patel, psihiatru la Ohio State. Chiar dacă rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii subliniază că dieta keto nu trebuie să înlocuiască tratamentele prescrise, ci poate fi folosită ca o completare.

Ce urmează după acest studiu Cercetătorii intenționează să realizeze un studiu clinic mai amplu pentru a verifica dacă aceste rezultate se confirmă pe termen lung și la un număr mai mare de persoane. Un studiu realizat anterior la Universitatea Stanford a arătat că dieta keto ar putea ajuta și persoanele cu tulburări psihice severe, cum ar fi schizofrenia sau tulburarea bipolară. „Participanții au observat îmbunătățiri la nivelul energiei, somnului, stării de spirit și calității vieții", a declarat Dr. Shebani Seth de la Stanford. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că dieta keto nu trebuie urmată fără consult medical și nu poate înlocui tratamentul medicamentos. Rămâne de clarificat modul în care reducerea carbohidraților influențează neurotransmițătorii din creier. Acest aspect va fi analizat în cercetările viitoare. Mulți tineri caută soluții simple pentru a-și îmbunătăți sănătatea mintală, iar dieta keto ar putea reprezenta o variantă accesibilă, dacă este urmată corect și responsabil.

Informații importante despre dieta keto și depresie Dieta keto nu este destinată exclusiv slăbirii, ci poate avea efecte benefice asupra sănătății mintale.

Efectele pozitive au fost observate și în alte tulburări psihice, nu doar în depresie.

Este esențial să fie urmată sub supraveghere medicală pentru a evita riscurile. Acest studiu oferă speranță celor care se confruntă cu depresie, dar subliniază și importanța consultării unui specialist înainte de a face schimbări majore în alimentație. Cercetările continuă, iar în anii următori vom afla mai multe despre legătura dintre dietă și sănătatea mintală.

