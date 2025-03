Dieta de trei zile. O dieta simpla si buna si tot ce trebuie sa stii. Exista mai mult planuri alimentare pe termen scurt. Asa de exemplu exista dieta de o zi, dieta de doua zile, dar de departe cea mai eficienta dieta scurta este dieta de trei zile.

Medicii spun ca dieta de trei zile merita respectata in fiecare saptamana, ideal, luni, marti si miercuri. Mai in gluma, mai in serios, dieta de trei zile pare sa fie o dieta eficienta, chiar daca intra in categoria dietelor rapide, criticate mereu de nutritionistilor. Dieta d etrei zile este o dieta relativ echilibrata care te poate ajuta, mai ales daca este respectata in fiecare saptamana sau o data la doua saptamani. dieta nu te infometeaza si te ajuta sa scapi de 2-4 kilograme repede.

Este important de facut precizarea ca cea mai mare parte din aceasta greutate eliminata este reprezentata de apa, nu si de pierdere de tesut adipos. Repetand dieta si respectand un stil de viata sanatos in restul zilelor, dieta de trei zile isi va dovedi eficienta.

Regulile generale ale dietei de trei zile impun o atentie deosebita asupra alimentelor consumate. Este exclus complet din dieta zaharul, pastele fainoase, legumele si fructele bogate in amidon sau/si dulci. Se combina alimente care stimuleaza arderea grasimilor, si se exclud bauturile bogate in calorii.

Meniu zilnic ar trebui sa fie limitat la 800-1000 de calorii.

Meniul pentru dieta de trei zile

Ziua 1

Micul dejun: 250 ml cafea neagra, jumatate de grapefruit sau jumatate de cana de suc proaspat de fructe, o felie de paine prajita si o lingurita de unt de arahide.

Pranz: o conserva de ton, o felie de paine prajită, o cană de ceai neindulcit sau cafea neagra fara zahar si o portocala sau un mar.

Cina: o cana de fasole verde, o cana de morcovi sau sfecla fierte, 80 de grame de carne de orice fel, un mar mic si un pahar de lapte sau un iaurt mic.

Ziua 2

Micul dejun: o cafea neagra sau ceai, un ou bine fiert, o felie de paine prajita, jumatate de banana.

Pranz: 150 de grame de branza de vaci, o jumatate de cutie de ton, cinci biscuit sarati.

Cina: O bucata de peste gras la gratar, 200 de grame de broccoli sau varza de Bruxelles fiarta, o jumatate de banana, un iaurt.

Ziua 3

Micul dejun: o cafea neagra sau un ceai, 5 biscuitei sarati, o felie mica de branza cheddar sau de vaci, un mar.

Pranz: un ou bine fiert, o felie de paine prajita, o cana de cafea neagra sau ceai fara zahar.

Cina: o conserva de peste in apa, o ceasca de morcovi sau sfecla fierte, 100 de grame de conopida sau alte legume verzi, un mar, un iaurt.

Dieta de trei zile exclude gustarie intre mese. Intre mese poti bea ceai verde, fara zahar sau apa.

Este recomandat ca pe parcursul zilelor de dieta sa bei cel putin doi litri de apa. Urmatoarele trei zile, dupa dieta de trei zile trebuie sa nu depasesti un aport caloric de 1500 de calorii zilnic si sa bei multa apa!