Dieta de iarna

Putini sunt cei care isi propun sa slabeasca iarna. Sarbatorile, mancarurile traditionale, felul de a petrece al romanilor sunt impedimente unanim acceptate. O dieta corecta de iarna nu impune restrictii, ci promoveaza echilibrul. Iarna, faceti un tel din a va mentine sanatatea si a creste imunitatea, slabitul lasati-l pentru primavara.

In luna decembrie majoritatea isi propun “sa nu ma ingras mai mult de doua kilograme”. Si e greu de mentinut pana si acest target, mai ales intre 24 decembrie si 7 ianuarie, timp in care Romania e tot intr-o petrecere. Incepand cu Ajunul, sarmale, caltabos, racituri, cozonac, prajituri, vizite, “nimeni nu pleaca de la mine nemancat”, sampanie, ciorba de burta, si inca o tura de vin, tuica si prajituri pana la Sfantul Ion.

S-au terminat petrecerile si zilele libere? E nevoie de o perioada de detoxifiere a organismului. Nu trebuie sa faceti nicio cura drastica, ci doar sa ii permiteti corpului sa elimine surplusul de “de toate”. Trebuie respectate 3 reguli simple, timp de macar 3 zile: hidratare, tranzit, transpiratie. Beti cel putin doi litri si jumatate de apa, consumati doar alimente naturale usoare sub forma de suc, gatite la abur sau crude. Mancati cat mai multe fructe si legume pline de fibre si, in fiecare seara, faceti o activitate in urma careia sa transpirati abundent.

Putine sunt alimentele ce pot fi cumparate in stare proaspata si care sa se gaseasca si la preturi decente. Totusi, alimentele specifice iernii sunt o feerie de nutrienti.

Seminte crude de floarea soarelui – pline de vitamina B, proteine si folati. Ajuta la protejarea sistemului imunitar si au vitamina E, care sustine sanatatea pielii si a parului.

Nuci – o mana de nuci crude reprezinta cea mai buna metoda de a amana o masa. Sunt satioase, se gasesc usor, iar aca le lasati peste noapte intr-un vas cu apa se rehirateaza si au gustul nucilor e septembrie.

Miere – cel mai natural indulcitor, o sursa minunata de antioxidanti, are proprietati antimicrobiene si, combinata cu lamaie, intareste imunitatea.

Vin rosu – o metoda de relaxare ce vine la pachet cu antioxidanti, dar si cu putine calorii – intre 80 si 90 pentru 120 ml.

Mere – se gasesc proaspete toata iarna, sunt pline de fibre si pot face parte cu succes din dieta zilnica.

Dovleac – indiferent de soi, miezul dulce si parfumat al dovleacului este una din semnaturile iernii. Copt sau fiert, supa sau placinta, desert sau garnitura, dovleacul are putine calorii, e plin de minerale si vitamine.

Seminte de dovleac – cude sau usor prajite, semintele de dovleac sunt o veritabila comoara. Proteine, fibre, fier, cupru, magneziu, mangan, fosfor, potasiu, zinc, seleniu, antioxidanti. Si lista poate continua.

Usturoi – e prezent intreg anul in bucataria romaneasca, insa iarna trebuie consumat mai ales datorita proprietatilor sale antibacteriene conferite de alicina, care ajuta si la reducerea grasimilor si a colesterolului.

Pere – desi sunt fructe de toamna, se gasesc in piete pana la sfarsitul iernii. Contin cantitati mari de fibre, care regleaza tranzitul si pectina, care ajuta la instalarea satietatii. O para medie are cam 100 de calorii, deci e o gustare ideala.

Citrice – portocale, lamai, grefruit, clementine, mineole, mandarine, sweetie, pomelo sub orice forma intalniti aceste fructe minunate, nu trebuie sa lipseasca din dieta zilnica. Au cantitati mari de vitamina C, antioxidanti, controleaza apetitul si stimuleaza sistemul imunitar.

Conopida – micile buchete de conopida aduc in orice farfurie antioxidanti si vitamina C. In doar o jumatate de cana de conopida taiata gasiti doua grame de proteine si doua grame de fibre. Ati incercat sa mancati conopida cruda? Prima data e mai ciudat, apoi gustul devine tot mai interesant, mai ales combinat cu un strop de zeama de lamaie.

Sfecla rosie – sfecla e una din putinele radacinoase care care nu isi pierde din proprietati atunci cand e gatita. Coapta sau fiarta, simpla sau combinata cu hrean, poate completa aproape orice fel principal. Consumati sfecla macar e trei ori pe saptamana, mai ales daca nu prea consumati carne.

Castane – mirosul de castane coapte umple narile de la departare. Nu e o gustare de fiecare zi, insa au un continut riducat de fibre, cu mai putine grasimi fata de alte nuci. Datorita continutului de amidon sunt foarte satioase.

Gutui – se coc toamna tarziu si rezista pana spre sfarsitul iernii. Abunda in vitamina C, fibre, cupru, antioxidanti, pectina, care ajuta digestia si imbunatateste nivelul glicemiei. Se combina minunat cu mere sau pere, dar pot fi consumate si crude (atentie, sunt tari).

Sarbatorile de iarna sunt, prin excelenta, sarbatorite cu carne de porc. Daca vreti sa diversificati meniul si sa nu renuntati la proteine, incercati-le si pe cele vegetale – linte, fasole sau mazare uscata, naut, soia.

Daca nu puteti face miscare in aer liber, din cauza temperaturilor prea scazute, incercati sa compensati acasa. Renuntati la lift, urcati si coborati pe trepte. Faceti exercitii de respiratie in fata ferestrei deschise zilnic, in timp ce aerisiti.

Chiar daca este iarna si greutatea sau formele pot fi camuflate cu ajutorul hainelor, organismul si sanatatea nu pot fi pacalite.