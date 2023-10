Dieta cu supa de varza este “mama dietelor”, o experienta prin care au trecut aproape toate persoanele dispuse sa faca aproape orice pentru a slabi repede. Ca orice cura de slabire care promite efecte miraculoase intr-un timp record, nu este o varianta pentru o slabire sanatoasa, pe termen lung.

O dieta saraca in grasimi, hipocalorica, de urmat timp de sapte zile. Cei care au urmat reteta spun ca se pot pierde si 4-5 kilograme in saptamana de dieta, insa este o solutie rapida pentru a slabi pentru un eveniment, nu pe viata. Inainte de a va “seta” pe supa de varza, amintiti-va ca aceasta dieta nu ofera organismului nutrientii de care are nevoie pentru a ramane sanatos.

Functioneaza?

Da. Dar pentru scurt timp. Aportul caloric este de aproximativ 1000 pe zi, daca se respecta varianta restrictiva de meniu, in timp ce necesarul mediu zilnic pentru un adult este de 2000 de calorii. Cum consumul e mai mic decat necesarul, cu siguranta veti slabi. Veti pierde mai mult apa, in saptamana de dieta. In momentul in care veti incepe sa mancati din nou “normal”, veti reveni la greutatea initiala. In timp ce urmati dieta, asteptati-va sa va simtiti vesnic infometata, prost-dispusa. Daca nu consumati suficiente calorii, e posibil sa va simtiti si fara vlaga.

Este important sa nu urmati aceasta dieta mai mult de o saptamana. Puteti ramane fara rezervele de nutrienti cheie si sa va fie afectata starea de sanatate. De asemenea, aceasta dieta nu este recomandata diabeticilor, care pot avea fluctuatii ale glicemiei.

Expertii recomanda evitarea dietelor hipocalorice, daca nu sunteti monitorizati de un cadru medical. E de preferat slabirea intr-o perioada mai indelungata, cu o dieta echilibrata.

Ce puteti manca

Cum reiese chiar din nume, baza acestei diete este o supa de varza, fara grasimi, care se mananca de doua sau trei ori pe zi, impreuna sau la mese separate cu celelalte alimente permise in ziua respectiva. Iata ce se poate consuma, pe langa supa de varza:

Ziua 1: fructe, cu exceptia bananelor

Ziua 2: doar legume, fara fructe

Ziua 3: fructe si legume

Ziua 4: banane si lapte degresat

Ziua 5: carne de vita (este acceptata si cea de pui, fara piele) si rosii

Ziua 6: vita si legume

Ziua 7: orez integral, suc de fructe neindulcit si legume

Pentru supa exista mai multe retete, in functie de preferinte. Ingredientele care se regasesc in toate variantele sunt, pe langa varza, rosii, ardei gras, ciuperci, ceapa si bulion. Se mai pot adauga morcovi, radacina de patrunjel sau pastarnac, telina.

Gradul de dificultate al acestei diete este mediu. E destul de usor de tinut, deoarece implica putine ingrediente, nu necesita prea mare bataie de cap cu gatitul si dureaza doar 7 zile. Insa trebuie sa va luptati cu o permanenta senzatie de foame si sa rezistati cu stoicism tentatiei de a gusta orice altceva.

Meniul este limitat la doar cateva combinatii si poate deveni plictisitor dupa 3-4 zile. Daca vreti sa reluati dieta, trebuie sa lasati organismului macar doua saptamani, pentru a-si reface rezervele de nutrienti. Partea buna e ca nu sunteti legati de orar fix si cantitati masurate, deci nu trebuie sa aveti caselora in geanta, nu aveti nevoie de consiliere si gatitul se rezuma la o oala mare de supa, la doua zile si doua zile in care pregatiti carne.

Dieta cu supa de varza nu include si exercitii fizice. Acestea chiar nu sunt recomandate in perioadele in care urmati diete hipocalorice, organismul neavand resurse suficiente pentru a sustine activitatea suplimentara.

In aceasta dieta nu prea e loc pentru a trisa, fiind destul de rigida. Desi se bazeaza mai mult pe fructe si legume, exista si 3 zile in care se pot consuma lactate si carne. Costurile sunt minime, doar ingredientele pentru supa, fructe si alte legume, lapte degresat si cateva portii de carne. Unele versiuni ale dietei recomanda si administrarea unor suplimente alimentare, pentru a ajuta organismul sa treaca peste lipsa de nutrienti.