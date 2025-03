Dieta cu morcovi are multe variante, unele mai severe, altele mai simplificate si mai simple. Ideea de baza pentru dieta cu morcovi este ca aceasta trebuie respectata circa doua saptamani. Vei slabi undeva intre cinci si sapte kilograme, ceea ce nu-i deloc putin. Dieta cu morcovi este foarte utila daca vei alege doua zile din saptamana in care vei respecta, din nou regulilel dietei. Te va mentine la greutatea la care ai ajus si va elimina eventula un kilogram din masa coroporala.

Mai spunem doar atat: morcovul are putine calorii, este bun la prevenirea bolilor, are numeroase ingrediente sanatoase, te scapa de plictiseala si stres, creste nivelul de dezvoltare fizica si psihica.

Beneficiile dietei cu morcovi:

O astfel de dieta poate fi folosita in fiecare zi. Se poate consuma fara probleme morcovi la mic dejun, pranz, cina, dar si intre mese, ca o simpla gustare.

Morcovul este o leguma care contine foarte multe vitamine si minerale. Dintre acestea fac parte vitamina B, C, E, D, PP, K si magneziu, fier, cobalt, zinc, nichel, potasiu, crom, fosfor, cupru si iod. Morcovul este o sursa importanta de caroten care este transformat in organism in vitamina A si absorbit rapid. De asemenea are proteine, fibre, acid pantoteic, acid ascorbic, carbohidrati, dar foarte putine uleiuri esentiale.

Pe parcursul dietei cu morcovi pe care o poti numi si cura cu morcovi nu se consuma zahar, dulciuri, alcool, alimente grase, apa carbogazoasa, bauturi racoritoare carbogazoase, condimente, produse de patiserie sau din faina, prea multa sare.

Dieta cu morcovi. O dieta utila si buna

Meniul de baza al acestei diete este salata de morcovi care se prepara foarte usor. Se folosesc urmatoare ingrediente: un morcov, o lamaie, o lingura de miere de albine si un fruct la alegere (mere, pere, caise, banane, capsuni, zmeura, etc). Salata se pregateste astfel: se rade morcovul pe razatoare, se marunteste cu o furculita si cel de-al doilea fruct (care a fost ales dupa dorinta fiecaruia) sau se rade si el pe razatoare, se pun intr-un bol, se adauga zeama de la lamaie si mierea de albine, apoi se amesteca bine. Acest preparat este usor de digerat, gustos si sanatos.

Al doilea preparat de baza in dieta cu morcovi este supa de morcovi pe care o prepari dintr-un litru de apa, trei-patru morcovi, o ceapa si o radacina de pastarnac. mai poti adauga un dovlecel si o bucata de telina. Pune legumele la fier, iar cand sunt bine facute paseaza-le cu un blender. Drege supa cu putin lapte dregresat, sau suc de lamaie, pune sare si piper si terburi aromate (cimbru merge cel mai bine si semintele de marar) Serveste supa calda sau rece cu un strop de ulei de masline. Este baza dimineata, la pranz si seara sau de fiecare daca cand iti este foame.

Idei de mese

Prima zi: dimineata, la pranz si seara se serveste cate o portie de salata de morcovi si o cana cu supa. Se bea apa plata si suc natural din fructe si legume. In completare o felie, cel mult doua de paiane integrala, un ou si o bucata de carne de pui, cat palma, la gratar.

A doua zi: la fiecare masa se consuma salata de morcovi; se poate manca oricat, in functie de cat doreste fiecare persoana. Pentru sete se bea apa plata, sau suc natural de fructe si legume proaspete. In completare supa de morcovi, salata de legume verzi inabuste si doua oua.

A treia zi se repeta meniul din prima sau din a doua zi,

A patra zi aceiasi salata d emorcovi si supa, plus doi cartofi marri copti si o bucata d epeste, cat palma. Apa si un mar in completare plus o felie d epaine integrala, dar inainte de orea 18.

A cincea zi repeta unul meniul din prima sau din a doua zi.

A sasea zi se repeta meniul din a patra zi, dar cartofi se inlocuiesc cu orez brun.

A saptea zi meniul include supa si salata, la care se adauga doua banane, un ou, o salta mare din legume verzi si un cartof!

Este important sa bei multa apa, in fiecare zi.

In completare pentru fiecare zi de dieta poti manca morcovi cruzi sau fierti, supa de morcovi simpla. Fructele de sezon pot fi incluse in dieta dar in limita a 200 de grame pe zi.