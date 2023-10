Cei care au copii mici au proaspata in memorie experienta diversificarii. Pireuri de legume, fructe, combinatii, totul sub forma de pasta, de cele mai multe ori in culori dubioase, deloc atractive. Fie ca e preparata din produse proaspete sau cumparata din magazin, mancarea bebelusilor a ajuns moda la Hollywood, actori celebri ajungand sa slabeasca sau sa se mentina intr-o forma de invidiat cu ajutorul ei.

Dieta cu mancare de bebelusi a devenit un fenoment pe internet dupa ce a fost lansata de trainerul Tracy Anderson. Principalul avantaj al acestei diete este faptul ca poti controla foarte usor numarul de calorii si portiile. Practic, una sau doua mese si gustarile se inlocuiesc treptat cu borcanele de mancare pentru bebelusi, care au intre 20 si 100 de calorii.

Aceasta nu este neaparat o dieta care va ajuta sa slabiti, ci una care sa va ajute sa va mentineti, mai ales in perioada de dupa ce ati scapat de mai multe kilograme.

Regulile acestei diete nu sunt batute in cuie, ele variaza in functie de fiecare persoana care isi face un plan de masa. Unii mananca un mic dejun normal si satios, apoi 14 borcanele de mancare de bebelusi pe tot parcursul zilei. Altii lasa placerea mestecatului pentru masa de seara. Nu e greu de observat de ce un adult ar putea sa slabeasca daca inlocuieste portiile normale cu cateva borcanele de spanac, piersica, banana sau pere. Dupa cateva lingurite mici, pentru ca cele mari nu incap in borcan, iti cam trece foamea, mai ales ca pireurile nici nu sunt prea apetisante.

Ce se poate manca si ce nu

Toate mancarurile pe care are voie sa le manance un bebelus sub un an, sub forma de pireu, sunt acceptate. Pe langa pireurile de fructe si legume, puteti manca si carne de pui curcan sau vita, fiarta si data prin blender.

Persoanele care au incercat aceasta dieta spun ca multe dintre arome sunt mancabile, chiar si pentru un adult. Insa trebuie sa le incerci intai pe toate, ca sa vezi ce suporta si ce nu accepta stomacul, pentru ca unele pireuri chiar nu seamana cu ce ar asocia un adult numele legumei.

Nivelul de efort: ridicat

Renuntarea la mestecat si acceptarea borcanelor nu este pentru oricine. Alimentele sunt destul de limitate ca si varietate si nu prea se poate trisa incadrandu-va in reguli, deoarece nu exista borcanele pentru bebelusi cu aroma de pizza sau hamburgeti, ori cartofi prajiti.

Daca optati pentru borcanelele din comert, aceasta dieta va fi destul de costisitoare. Daca alegeti sa gatiti si sa faceti de doua sau trei ori pe saptamana borcanelele, acestea vor iesi cu mult mai ieftine, insa e greu sa nu scapi mai multa sare, sa nu fii tentat sa mananci si cand pregatesti.

Pe de alta parte, e relativ usor sa urmezi dieta. Borcanelele nu ocupa chiar atat de mult spatiu, la o masa poti manca orice vrei, iar daca in familie exista si un copil mic, lucrurile devin cu atat mai usoare, deoarece aveti pe cineva care va intelege.

Restrictii si preferinte

Vegetarieni si vegani: Majoritatea mancarurilor pentru bebelusi sunt facute din fructe si legume, nu este o dieta restrictiva pentru vegani sau vegetarieni. Totusi, sursele vegetale de proteine, cum ar fi lintea, fasolea sau soia, nu sunt tocmai mancaruri pentru bebelusi.

Gluten: majoritatea mancarurilor pentru bebelusi nu contin gluten. Pentru cele cumparate trebuie sa verificati etichetele, iar pe cele pe care le preparati in casa le faceti in functie de necesitati, cu sau fara gluten.

Ce mai trebuie sa stiti

Inlocuirea meselor cu mancare pentru bebelusi pe termen lung poate provoca dezechilibre nutritionale si este un regim hipocaloric. Aceste alimente nu contin prea multe proteine, aproape deloc fibre si mai lipseste si actul mestecarii, care ajuta la senzatia de satietate. S-ar putea ca dupa o masa “sanatoasa” compusa din 3-4 borcane sa va simtiti infometat, insa depinde si de combinatia aleasa.

Luati in calcul faptul ca, pentru a slabi pe termen lung, aveti nevoie de un plan sanatos, un stil de viata sanatos, dar si exercitii fizice.

Conform Academiei de Nutritie si Dietetica, atunci cand incepeti o cura de slabire sau o dieta noua trebuie sa va puneti o intrebare cheie: “Oare as putea trai astfel tot restul vietii?”. Daca raspunsul nu este pozitiv, nici solutia gasita nu este pe termen lung.