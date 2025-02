Dieta cu legume este una dintre cele mai bune si mai sanatoase diete. Senzatia de foame poate fi usor tinuta sub contrrol pentru ca poti manca cantitati mari de legume.

Dieta cu fructe si legume este recomandata primavara, dar nu pe perioade mai lungi de doua saptamani, maxim trei, pentru ca un consum exagerat de fructe si legume afecteaza aportul de proteine. In primul rand daca adopti cura de fructe si legume trebuie sa stii ca asta nu te va transforma in vegetarian.

In plus, pe parcursul dietei cu fructe si legume poti manca, si este chiar recomandat, si lactate si carne, dar in cantitati mici.

Studiile au aratat ca o crestere a consumului de fructe la o masa, cu 100 de grame, si reducerea cu aceeasi cantitate a alimentelor de origine animala, a grasimilor si fainoaselor, poate contribui la scaderea in greutate cu pana la 300 de grame zilnic. Nu-ti ramane decat sa faci niste calcule, si sa schimbi cate ceva in dieta ta zilnica.

Alege, in masura in care este posibil, fructe si legume de sezon, si tine dieta cu fructe si legume, cateva saptamani, in mijlocul sezonului. Primavara in luna mai, vara in august si toamna in noiembrie, astfel incat sa beneficiezi din plin de fructele si legumele fiecarui anotimp.

Dieta cu legume. Regulile dietei si meniul

Iarna, dieta se poate mentine cu radacinoase, legume uscate sau congelate si cu multe citrice.

Variaza, in fiecare zi, fructele pe care le mananci. Nu uita de mere si de portocale, fructe la indemana oricui si usor de gasit tot anul.

Adauga in dieta seminte neprajite si nesarate, de floarea soarelui, dovleac, dar si migdale, alune si nuci, dar fara se abuzezi, pentru ca sunt bogate in calorii.

Daca fructele trebuie mancate in starea lor naturala, legumele pot fi mancate sub forma de supa, la cuptor, inabusite (cu o cantitate foarte mica de grasime vegetala), coapte sau fierte la aburi. Pot fi combinate in salate sau rontaite (betisoare de morcovi si telina).

Nu uita de legumele “parfumate”, adica ceapa si usturoiul, excelente si foarte sanatoase.

Foloseste cantitati mari de ierburi aromate, gen patrunjel, cimbru, leustean si frunze de telina. Tocate marunt, pot fi adaugate in salate sau pot fi transformate in salate. Sunt foarte bogate in vitamine si contin nutrienti valorosi si rari.

Fructele si legumele contin cantitati importante de fibre, dar pe langa acestea o portie de cereale integrale, zilnic, este mai mult decat binevenita.

Bea cel putin doi litri de lichide, pentru ca dieta sa aiba eficienta maxima. Consuma cel putin doua produse de origine animala pe zi (un ou, o bucata de branza, o bucata de carne de pui sau peste) si cel putin un pahar cu lapte si un iaurt zilnic sau 150 de grame de branza de vaci (eventual degresata).

Beneficiile dietei

Dieta cu fructe si legume te poate ajuta sa pierzi, in mod sanatos, circa 3-5 kilograme, echilibreaza raportul de sodiu si potasiu in organism (de cele mai multe ori organismul are o acuta lipsa de potasiu), ceea ce va face ca activitatea cardiaca sa se imbunatateasca. Dieta aduce un aport sanatos de calciu, fosfor si alte minerale deficitare: seleniu, magneziu, mangan, zinc, toate foarte importante pentru organism. Evident, dieta inseamna o injectie cu vitamine, A, C, K si altele. Tinuta de cateva ori pe an, te protejeaza de afectiuni cardio-vasculare, diminueaza riscul maladiilor canceroase si reduce nivelul colesterolului si previne cresterea glicemiei. In plus, iti asiguri un ten stralucitor, un par frumos si un tonus psihic de invidiat. Adica, numai beneficii!

Meniul unei zile de dieta – cu trei mese pe zi si doua gustari

Mic dejun

Doua oua fierte tare, un mar mare, 200 de grame de fasole verde fiarta cu o lingura de ulei, mirodenii si suc de lamaie plus un parah mic de suc de rosii.

Gustare

Un pahar cu suc de legume (rosii si telina) si un cartof fiert rece.

Pranz

300 de grame de legume inabusite (fasole verde, telina, dovlecei), o felie de telemea de vaca, desarata, un fruct (mar sau portocala) si o felie de paine integrala unsa foarte subtire cu unt.

Gustare

Trei morcovi fierti

Cina

O bucata de peste sau carne slaba cat palma si 200 de grame de legume inabusite (varza alba sau dovlecei) ori o salata mare de legume crude. Un pahar cu lapte si o mana de seminte de floarea soarelui crude.