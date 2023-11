Sute de mii de diete si variatiuni ale acestora fac din persoanele care isi doresc sa slabeasca adevarate “marionete” ale regulilor mai mult sau mai putin absurde. Unele diete pot ajunge chiar sa ameninte sanatatea desi, pe termen scurt, par sa dea rezultate.

Exista doua tipuri de diete: sanatoase si nesanatoase. O dieta sanatoasa, buna, ajuta la adoptarea unui stil de viata, mentine o persoana activa sau o determina sa faca miscare, incurajeaza consumul de alimente sanatoase si nu reduce aportul de nutrienti. Orice dieta promite slabire rapida, rezultate uluitoare intr-un timp scurt ar trebui sa ridice semne de intrebare. Dieta cu apa se incadreaza in cea de-a doua categorie.

Cum functioneaza dieta cu apa?

Unul din ultimele trenduri in materie de diete, cu multe variatiuni, dar cu un lucru in comun: extreme. Nu se mananca mai nimic, dar se consuma multa apa. O reclama la moda in urma cu un deceniu promova “grupul manechinelor ce beau apa plata cu lamaie”. Toata lumea s-a amuzat copios, au existat glume si extrapolari, dar nimeni nu a crezut cu adevarat ca se poate trai doar cu apa plata cu lamaie. Sau fara lamaie.

Unele diete cu apa cer post negru pentru cateva zile, apoi permit adaugarea treptata a fructelor si legumelor proaspete. Altele va permit sa consumati un singur fruct, de exemplu mar.

“Dieta cu apa e doar un alt nume post”, sustine Julie Upton, nutritionist. Daca sunteti o persoana sanatoasa, cateva zile de post nu strica, dar nu e o metoda potrivita pentru a pierde in greutate. “Veti fi atat de infometati, incat veti pune la loc tot ce ati pierdut, in momentul in care va veti intoarce la alimentarea normala a organismului”, completeaza nutritionistul.

Care sunt riscurile dietei cu apa?

Atunci cand principalul “aliment” al meselor de peste zi este apa, organismul pierde nutrienti esentiali, de care are nevoie. Pe termen scurt, veti pierde cateva kilograme, insa majoritatea din apa, nu din grasime. “Se va pierde mai mult din muschi, comparativ cu persoanele care reduc aportul zilnic de calorii cu 500-800. Dupa ce terminatti dieta cu apa va trebui sa mancati mult mai putin decat inainte pentru a mentine greutatea obtinuta, rata metabolica fiind diminuata semnificativ”, completeaza nutritionistul.

Daca nu beti suficienta apa in timpul dietei sau a postului, apar rapid efecte secundare, cum ar fi deshidratarea. Aceasta duce la ameteli, lesinuri, constipatie, dureri de cap, dar si la alte simptome.

Dieta cu apa rece

Nu este o dieta in sine, neavand restrictii alimentare. Singura precizare e ca apa trebuie sa fie foarte rece atunci cand o beti. Corpul arde calorii suplimentare pentru a incalzi apa la 36 de grade (cu cat e mai rece apa, cu atat mai multe calorii se ard). Band mai multa apa, va veti simti mai satuli, pentru mai mult timp, scazand astfel tentatia de a manca. In plus, apa ajuta la eliminarea toxinelor din organism.

Echilibrul

Cu totii ar trebui sa bem cat mai multa apa, zilnic. Dar nu in locul mancarii. Specialistii de la Clinica Mayo sugereaza sa bem noua bauturi zilnic. Acestea trebuie sa fie reci, pentru a ajuta la arderea catorva calorii in plus. Acestea pot inlocui, pentru cateva zile, alimentele, dar daca sunt bauturi nutritive, sucuri din legume si fructe proaspete si ceaiuri, pastrandu-se astfel un aport de nutrienti suficient pentru functionarea in conditii optime a organismului.

Daca vreti sa slabiti si sa nu puneti la loc toate kilogramele, dieta cu apa nu este cea mai buna alegere. Renuntati la caloriile care nu va ajuta deloc, cum ar fi cele provenite din zahar, grasimi saturate si faceti exercitii pentru a va tonifica trupul. Va veti simti mai bine si aveti toate sansele sa va mentineti in forma.