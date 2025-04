Dieta care aduce fericirea si te face sa te simti tanara si frumoasa

Sa stii ca nu este o poveste. Exista o dieta care aduce fericirea, care te energizeaza si te face sa te simti bine in pielea ta. Este o dieta sanatoasa care are doar avantaje pentru ca este in esenta o strategia simpla pentru un stil de viata sanatos.

Dieta pentru fericire are patru reguli de baza:

Mai putine alimente procesate – contin prea mult zahar, prea multi aditivi, prea multa sare, toate ducnd la dezechilibre ale neurostransmitatorilor cerebrali si la schimbari de dispozitie. Mananca mereu fructe, legume si cerealele integrale pentru ca au cele mai multe vitamine, minerale si fitonutrienti. Acestea ajuta creierul sa functioneze la parametri optimi. Alege mereu, carnea din productie bio pentru ca are acizi grasi omega 3, ajutand la ameliorarea unor stari precum depresia si contribuind la formarea unor noi conexiuni neuronale. Mananca variat pentru ca doar asa organismul tau are o gama larga de nutrienti.

Alimente pentru gandire: oua, unt

Cele mai multe vitamine si substante benefice creierului se regasesc in oua. Acestea contin vitamina B12, o vitamina importanta pentru celulele nervoase si care ne tine departe de iritabilitate, depresie sau declin cognitiv. De asemenea, acidul folic este recomandat, iar iodul mentine buna functionare a glandei tiroide. Atunci cand glanda tiroida nu functioneaza corect, apar manifestari ca letargie, crestere in greutate, depresie etc.

Poate nu ai crede, dar untul este o adevarata hrana pentru creier. Substantele nutritive din unt se regasesc in majoritatea uleiurilor vegetale. Vitamina A, D, B12, toate sunt benefice sanatatii mintale. Daca untul provine de la vacile hranite doar cu iarba, produsul respectiv contine si acizi grasi omega 3, substante care reduc inflamatia, ajuta la formarea celulelor nervoase si imbunatatesc fluxul sangvin catre creier.

Alimente pentru inteligenta: carnea de vita bio, peste gras

Pe primul loc, daca acesta este rezultatul urmarit, s-ar afla carnea de vita provenita de la animalele hranite cu iarba. Pe langa acizii grasi Omega 3, acest tip de carne contine si fier, important pentru un flux de oxigen constant spre creier. De asemenea, carnea rosie este o importanta sursa de vitamina B12 si zinc, substante care duc la cresterea capacitatilor intelectuale.

Dintre toti pestii grasi cel mai bun este pestele ansoa deoarece contine de doua ori mai multi acizi grasi omega 3 decat tonul, de exemplu, dar prezinta niveluri foarte scazute de mercur, o substanta ce poate dauna creierului. Unele studii arata ca femeile insarcinate care mananca in timpul sarcinii mai multe alimente cu omega 3 dau nastere unor copii mai inteligenti.

Alimente pentru energie: cafea, nuci, cartofi, mierea, stropul de artar

Pentru energie pe tot parcursul zilei, cafeaua este solutia ideala. Cafeaua creste nivelul dopaminei, iar asta ne face mai increzatori in fortele proprii, mai concentrati si cu o stare de spirit mai buna. O ceasca de cafea are mai multi antioxidanti decat o portie de spanac, de exemplu. Studiile arata ca persoanele care beau cateva cesti de cafea pe zi prezinta un risc scazut de dementa sau depresie.

Nucile sunt iar o alegere binevenita, continand magneziu, cupru, fier, zinc, calciu, Omega 3, vitamina E, acid folic si vitamina din gama B-urilor. Vitamina E, de exemplu, ajuta la scaderea inflamatiei creierului si la protejarea neuronilor.

Cartofii sunt la fel de hranitori precum broccoli, in special soiurile rosii si violet. Ei contin niste nutrienti mai putin cunoscuti, care protejeaza creierul, scazand si tensiunea arteriala.

Mierea contine vitamina B, acid folic, fier, mangan si 181 de alti compusi rari care stimuleaza energia si buna dispozitie.

Siropul de artar pur este bogat in minerale ca mangan, zinc si calciu, iar melasa contine mai mult fier decat un piept de pui, asta pe langa vitamina B6, magneziu, mangan, calciu, cupru si seleniu.

Alimente pentru buna dispozitie: somonul, rosiile, sfecla

Somonul salbatic contine acizi grasi omega 3, actionand intocmai ca un antidepresiv. Studiile au aratat ca oamenii din tarile cu un consum mare de peste prezinta cele mai mici riscuri de tulburare bipolara, depresie, tulburari afective sezoniere sau depresie. Ba mai mult, un studiu din 2008 a relevant faptul ca uleiul de peste a fost la fel de eficient ca un medicament alopat pentru tratamentul depresiei majore.

Rosiile contin licopen, care ajuta la mentinerea starii de spirit. Aceste legume sunt bogate si in acid folic, magneziu, fier si vitamina B6, importante pentru echilibrarea unor neurotransmitatori precum serotonina, dopamina si noradrenalina.

Sfecla este o sursa importanta de acid folic, crucial pentru buna dispozitie, memorie si viteza de reactie. Pe langa aceasta, sfecla mai contine si betaina, un antidepresiv natural, scrie prevention.com.

Ai toate datele. Tot ce-ti ramane de facut este sa mananci!