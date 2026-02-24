Diagnostic tardiv de cancer după ce medicii au tratat candidoză timp de luni

Durerile unei tinere de 31 de ani, atât de puternice încât nu mai putea merge sau dormi, au fost ignorate luni de zile de medici, care i-au pus diagnosticul de candidoză. În realitate, suferea de o formă rară de cancer.

Laura Liddle, din Bristol, a început să aibă primele simptome de cancer vulvar în martie 2022, după o operație pentru un abces inghinal. Potrivit Dailymail, tânăra a observat o umflătură în zona labiei stângi, dar, nefiind dureroasă, a ignorat-o. Până în ianuarie 2025, durerea genitală a devenit extremă.

„Eram în agonie”. Calvarul durerilor ignorate de medici

Laura descrie o suferință insuportabilă care i-a acaparat viața. „La începutul anului trecut, durerile erau din ce în ce mai mari, până la punctul în care nu puteam purta lenjerie intimă, nu puteam merge și nu puteam dormi, eram în agonie”, a povestit ea. Senzația era ca și cum ar fi fost „înțepată de urzici” între picioare.

Timp de trei luni, a mers disperată la medicul de familie. Acesta a testat-o pentru candidoză și infecții cu transmitere sexuală, dar toate rezultatele au fost negative. „Am suferit de candidoză toată viața mea, iar medicii au continuat să pună totul pe seama asta”, a explicat Laura.

În ciuda testelor curate, durerea persista. „Tot ce mi-au testat – candidoză, BTS-uri, orice – toate rezultatele au spus că sunt perfect sănătoasă. Era o durere insuportabilă și nu puteam scăpa de ea. Ei [medicii] mi-au dat un gel anestezic local pentru a o amorți, dar nici măcar asta nu ajuta.”

Diagnosticul crunt, primit după luni de incertitudine

Abia în aprilie 2025, după ce a fost trimisă la un spital de ginecologie, o biopsie a dezvăluit adevărul: neoplazie intraepitelială vulvară (VIN) în stadiul trei. Aceasta este o afecțiune în care celule anormale se dezvoltă pe pielea vulvei și se poate transforma în cancer vulvar.

În iulie 2025, în timpul unei operații de îndepărtare a unei părți din labie, medicii au confirmat că boala evoluase în cancer vulvar. A urmat o altă intervenție chirurgicală în decembrie 2025 pentru a-i scoate ganglionii limfatici din zona inghinală. În Ajunul Crăciunului, a fost declarată vindecată de cancer.

Un cancer rar la 31 de ani: „Nu ar trebui să mi se întâmple mie”

Cancerul vulvar este rar, cu aproximativ 1.500 de cazuri diagnosticate anual în Marea Britanie. 80% dintre acestea apar la femei de peste 60 de ani. Afecțiunea este adesea declanșată de virusul HPV, iar vaccinul anti-HPV oferă protecție. O altă cauză poate fi lichenul scleros, o boală inflamatorie.

Diagnosticul a fost un șoc pentru Laura. „[Când mi-au spus că am cancer vulvar] eram mai îngrijorată de cum îmi va afecta familia”, a mărturisit ea. „Este un cancer foarte rar și apare în mod normal la femeile de peste 70 de ani. Eu am doar 31 de ani, ei spun că probabil este din cauza sistemului meu imunitar și că HPV ar putea fi un factor.”

Impactul psihologic este puternic. „Mă gândesc la asta și mă deprimă. Am doar 31 de ani, nu ar trebui să mi se întâmple mie așa ceva. Îmi place să muncesc, îmi place să fiu ocupată și faptul că nu pot face nimic mă scoate din minți.”

Apelul Laurei: „Probabil ți-ai putea salva viața”

Acum, în recuperare, Laura se adaptează la o nouă normalitate. „Mersul la toaletă este foarte dureros, mă arde, și au spus că îmi va afecta viața sexuală. Unde au îndepărtat piele, zona poate deveni mult mai îngustă, așa că poate fi mult mai dureros când faci sex. Aș putea avea o pierdere a sensibilității și mi-ar putea fi mai greu să ating orgasmul, dar nu am nicio intenție să fac sex prea curând.”

Tânăra își folosește experiența pentru a încuraja alte femei să fie atente la corpul lor. „Multe fete tinere nu își ating vaginul, nu se uită la vaginul lor, este un subiect tabu. Trebuie să știi cum se simte, trebuie să știi ce ai acolo jos ca să știi dacă ceva nu este în regulă. Dacă nu te atingi și nu știi care este normalitatea ta, cum vei ști care este anormalitatea? Probabil ți-ai putea salva viața.”

Ea crede că este nevoie de mai multă conștientizare și propune o schimbare în controalele de rutină. „Cred că [simptomele cancerului vulvar] trebuie cu adevărat discutate și mediatizate peste tot. Cred că ar trebui să te testeze pentru asta când mergi la testul Papanicolau, doar să verifice dacă arată bine și, dacă nu, să facă o biopsie din zonă. Nu este plăcut să ai un ac în vagin, doare foarte tare, dar sunt două minute de durere pentru ceva care îți va salva viața.”