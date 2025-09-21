Dezastrul alimentelor ultraprocesate: Cum putem adopta o dietă mai echilibrată?

Alimentele ultraprocesate sunt asociate cu riscuri pentru sănătate, însă există modalități de a face alegeri mai bune pentru alimentația ta. În unele țări europene, consumul de alimente ultraprocesate reprezintă peste 40% din caloriile zilnice, în timp ce în Italia sau România acest procent este de 14%. În Regatul Unit și Suedia, procentul ajunge la 44%. Dar care este impactul acestor alimente asupra sănătății și cum putem face alegeri mai bune?

Sistemul NOVA clasifică alimentele în patru categorii. Primele două includ fructe proaspete, lapte, uleiuri sau sare. A treia categorie cuprinde conserve și brânzeturi simple. Ultima categorie, cea mai controversată, include produsele fabricate industrial, precum băuturile energizante, cerealele îndulcite sau pâinea industrială.

Gunter Kuhnle, profesor de nutriție la Universitatea din Reading, explică că nu există o definiție clară a alimentelor ultraprocesate. Unele studii arată că dietele bogate în astfel de alimente cresc riscul de boli cardiace sau deces prematur, în timp ce altele sugerează că aceste produse pot contribui la scăderea în greutate, într-o dietă echilibrată din punct de vedere nutrițional.

Principalul motiv de îngrijorare este conținutul ridicat de zahăr, sare și grăsimi din alimentele ultraprocesate, nu procesarea în sine. De exemplu, pâinea produsă industrial poate conține aditivi pentru a-i prelungi valabilitatea, însă aceștia nu sunt neapărat dăunători.

Specialiștii oferă câteva recomandări practice pentru a face alegeri mai bune la cumpărături și a reduce consumul de alimente ultraprocesate:

1. Alege alimente cât mai naturale, precum ovăzul în loc de batoane cu ovăz ambalate sau cartofii proaspeți în loc de piure instant. Carnea neprocesată, nucile crude și legumele proaspete sunt și ele alegeri sănătoase.

2. Citește cu atenție etichetele produselor și evită iaurturile aromatizate sau cerealele îndulcite. Înlocuiește-le cu variante naturale sau integrale. Dacă simți nevoia de chipsuri, alege variante cu doar trei ingrediente: cartofi, ulei vegetal și sare.

3. Consumă mai multe fibre, deoarece majoritatea europenilor consumă sub recomandările zilnice. Optează pentru fructe proaspete, leguminoase sau cereale integrale, care sunt bogate în fibre.

Combinațiile inteligente și fără vinovăție pot fi soluția pentru a menține un echilibru în alimentație. Poți adăuga o salată lângă un preparat congelat sau legume proaspete pe pizza pentru a echilibra aportul de nutrienți.

Perspectivele pentru o alimentație echilibrată includ, conform specialiștilor, educația nutrițională și etichetarea clară a produselor. Este important să faci alegeri informate și să cauți echilibrul în alimentație, evitând să consideri alimentele „interzise”. Echilibrul este esențial în orice dietă și trebuie să fie un ingredient de bază în alegerile tale alimentare.



