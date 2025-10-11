Detaliile spectacolului Victoria’s Secret 2025

Evenimentul va avea loc pe 15 octombrie la New York, cu modele precum Adriana Lima și Angel Reese, alături de artiști ca Karol G. Transmisiunea live va fi disponibilă pe platforme digitale.

O siluetă în umbră, aripi cu pene și lenjerie strălucitoare au atras atenția la primul anunț al Victoria’s Secret pentru ediția 2025. Ce știm, de fapt, despre cel mai așteptat show de modă al anului?

Când are loc spectacolul Victoria’s Secret 2025?

Notează data în calendar: 15 octombrie 2025. Evenimentul va avea loc la New York, cu pre-show-ul de la ora 16:30 și defilarea principală de la ora 19:00, ora locală. Acest program este similar cu ediția din 2024, care a fost transmisă tot online.

De ce contează acest lucru? Victoria’s Secret a reluat spectacolul în 2024, după o pauză de cinci ani, cu promisiunea de a arăta „cine suntem astăzi”. Au fost aduse schimbări importante, printre care includerea unor modele cu vârste și forme diferite.

În trecut, edițiile din anii ’90 până în 2018 au fost criticate pentru promovarea unui singur tip de siluetă. Compania a întrerupt spectacolul în 2019, pe fondul unor controverse interne și a schimbărilor de percepție din partea publicului.

Cine va defila pe podium?

Primul anunț oficial din 2 septembrie a confirmat șase nume importante:

Adriana Lima (model cu o carieră de peste 15 ani la Victoria’s Secret)

Alex Consani (prima model transgender din istoria brandului)

Yumi Nu (prima apariție pe podium după ce a participat la campanii publicitare)

Anok Yai

Joan Smalls

Lily Aldridge

Au urmat și alte surprize. Pe 10 octombrie, Victoria’s Secret a adăugat pe listă:

Angel Reese (prima sportivă profesionistă din WNBA care participă la show)

Iris Law

Quenlin Blackwell

Barbie Ferreira (toate debutând pentru linia VS PINK)

Un detaliu interesant: în teaserul din 29 iulie, trei modele spun „Luminile, camerele, acțiune” la microfon. Identitatea lor nu a fost dezvăluită, dar există speculații că unele dintre ele ar putea fi nume cunoscute care revin pe podium.

Ce artiști vor urca pe scenă?

Ediția din 2024 a adus pe scenă vedete precum Cher și Lisa din BLACKPINK. Pentru 2025, organizatorii au anunțat patru artiști care vor susține momente muzicale:

Madison Beer

Missy Elliott

TWICE (trupă K-pop)

Karol G

Anul trecut, invitații muzicali au fost anunțați treptat, însă acum au fost prezentați toți odată. Această schimbare arată dorința brandului de a păstra interesul publicului pentru alte posibile surprize care ar putea fi anunțate pe parcurs.

Cum poți urmări evenimentul?

Spectacolul va fi transmis în direct pe:

Instagram, TikTok și YouTube, pe conturile oficiale Victoria’s Secret

Amazon Prime Video sau aplicația Amazon Shopping

O noutate pentru 2025 este posibilitatea ca telespectatorii să poată cumpăra direct din transmisiune articolele prezentate pe podium. Pentru cei fără abonament Prime, există opțiunea unui trial gratuit de 30 de zile.

Cei care nu pot urmări live pot vedea ulterior înregistrarea pe platformele respective. Detalii suplimentare despre durata și reluarea evenimentului vor fi comunicate după spectacol.

Ce urmează pentru Victoria’s Secret Fashion Show?

Surse apropiate brandului spun că urmează alte anunțuri importante:

Lista completă a modelelor participante (anul trecut au fost peste 30 de modele)

Informații despre colaborări speciale sau apariții cu aripi emblematice

Ediția precedentă a inclus modele cu vârste între 20 și 58 de ani, precum și tipuri de corp diferite. Se așteaptă ca această diversitate să fie menținută și anul acesta.

Victoria’s Secret pare hotărâtă să continue echilibrul între tradiție și inovație, iar pe 15 octombrie, atenția va fi îndreptată spre New York pentru a vedea cum va arăta noua față a celebrului show.