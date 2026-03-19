Destination XL Group, cel mai mare retailer de îmbrăcăminte pentru bărbați cu mărimi mari din SUA, a raportat pierderi nete de 29,6 milioane de dolari în al patrulea trimestru. Cifra reprezintă o creștere dramatică față de pierderea de 1,3 milioane de dolari din aceeași perioadă a anului fiscal anterior. Nici vânzările nu au stat mai bine.

Vanzari in scadere si clienti precauti

Vânzările companiei pentru perioada încheiată la 31 ianuarie au scăzut cu 6 procente, ajungând la 112,1 milioane de dolari, de la 119,2 milioane în anul precedent. Scăderea a fost vizibilă pe toate planurile. Vânzările din magazinele fizice au coborât cu 8,6%, în timp ce volumul online a scăzut cu 4,3%.

Conducerea retailerului din Canton, Massachusetts, a dat vina pe vreme și pe prudența consumatorilor pentru rezultatele slabe. Totuși, se pare că afacerile au început să-și revină la începutul acestui an. Harvey Kanter, președinte și CEO, a oferit detalii. „Vânzările noastre comparabile din trimestrul al patrulea, pe parcursul sezonului de sărbători și la începutul lunii ianuarie, au scăzut cu 5,8%, o îmbunătățire față de restul anului”, a explicat el. „Acest impuls a fost întrerupt de un eveniment meteorologic arctic sever care a afectat o mare parte a țării în ultimele două săptămâni din ianuarie, ceea ce a creat perturbări pe scară largă în rețeaua noastră de aproape 300 de magazine, a presat material rezultatele noastre trimestriale și ne-a redus vânzările comparabile trimestriale. totusi, sunt bucuros să raportez că 2026 a început mai bine, cu vânzări comparabile pentru luna februarie în scădere cu 1,3%, iar începutul lunii martie pare să urmeze o tendință similară.”

Pana la urma, clientul cu mărimi mari a cumpărat mai puțin frecvent anul trecut și a prioritizat „produsele esențiale și prețurile mai mici”.

Strategia companiei intr-un mediu dificil

Ca răspuns la aceste provocări, compania a lucrat la gestionarea cheltuielilor și a stocurilor pentru a proteja marjele de profit. A extins, si, sortimentul de mărci proprii și s-a concentrat mai mult pe branduri naționale „orientate spre valoare”. Mai mult, a lansat un nou program de loialitate și a implementat tehnologia sa proprie, FitMap, în mai multe magazine din rețea. Platforma digitală de dimensionare este în prezent disponibilă în 188 de magazine și online.

Rezultatele s-au văzut.

„din acest motiv, am încheiat anul fiscal 2025 cu o poziție de inventar curată, fără datorii și cu aproximativ 28,8 milioane de dolari în numerar și investiții”, a declarat Kanter. „Credem că soliditatea bilanțului ne oferă flexibilitate și reziliență, deoarece intenționăm să continuăm să executăm cu disciplină într-un mediu provocator.”

Fuziunea cu FullBeauty si miza pe marcile proprii

Situația s-ar putea schimba mai târziu în acest an, odată cu finalizarea fuziunii planificate a DXL cu FullBeauty Brands. Retailerul a anunțat trimestrul trecut că va fuziona cu FBB Holdings Inc., o companie specializată tot în mărimi inclusive pentru bărbați și femei (care operează sub numele FullBeauty și KingSize). Afacerea combinată va avea vânzări anuale de aproximativ 1,2 miliarde de dolari.

Kanter a confirmat joi că tranzacția este pe cale să se încheie în al doilea trimestru. Costurile legate de această tranzacție s-au ridicat la 3,6 milioane de dolari în trimestrul al patrulea și 4,2 milioane de dolari pe parcursul întregului an.

Iar dincolo de fuziune, miza mare este pe brandurile proprii. CEO-ul estimează că ponderea acestora va crește de la 57% din totalul vânzărilor la începutul anului fiscal 2025 la peste 60% în 2026 și peste 65% în anul următor. „Credem că puterea sortimentului nostru, povestirea îmbunătățită și eforturile de marketing direcționate vor spori loialitatea clienților și vor poziționa mărcile noastre private ca motiv principal pentru care clienții aleg DXL.”

Cifrele anului fiscal complet

Per total, anul fiscal a adus o pierdere netă de 35,9 milioane de dolari. V-ați gândit vreodată cum arată o asemenea schimbare? Ei bine, în anul fiscal 2024, compania înregistrase un profit net de 3,1 milioane de dolari.

Vânzările totale au scăzut cu 6,9%, la 435 de milioane de dolari, de la 467 de milioane în anul precedent. Scăderea vânzărilor în magazinele comparabile a fost de 8,4%, cu o diminuare de 6,9% în locațiile fizice și de 11,8% în afacerile directe online. Destination XL operează în prezent 295 de magazine full-price și outlet sub mărcile DXL și Casual Male.