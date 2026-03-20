Alison McCosh, designerul de costume pentru ultimele trei sezoane din „Peaky Blinders”, a revenit pentru a crea garderoba filmului „Peaky Blinders: The Immortal Man”, dar descrie experiența ca fiind o provocare complet nouă. Deși familiarizată cu universul Shelby, McCosh a simțit că miza este acum mult mai personală. Până la urmă, filmul explorează o altă latură a poveștii.

O călătorie diferită

Revenirea în lumea creată de Steven Knight a fost o bestie „foarte diferită” de data aceasta. McCosh explică tranziția de la un serial centrat pe un clan la un film focusat pe protagonist. „Când am făcut sezoanele patru, cinci și șase, a fost vorba mai ales despre familie și distribuția de ansamblu. Dar am simțit că aceasta este călătoria unui singur om”, a declarat designerul. Această schimbare de perspectivă a modificat fundamental abordarea echipei sale.

„Asta a luat o turnură diferită pentru noi. clar, este o scară mai mare. A fost cu siguranță foarte diferit”, a adăugat ea.

Acțiunea filmului sare din anii ’20 și ’30 direct în anii ’40, o perioadă marcată de Al Doilea Război Mondial. Pentru a recrea atmosfera, echipa s-a bazat pe documente istorice. „Am avut o mulțime de referințe din Birmingham și despre cum arăta orașul la nivelul străzii, cu oamenii de pe străzi. A fost o perioadă foarte interesantă de studiat pentru noi”, a povestit McCosh, referindu-se la orașul englez care a fost puternic bombardat în timpul războiului.

Mister și piese originale

Printre noile personaje se numără și Kaulo, interpretată de Rebecca Ferguson („Dune”), o figură enigmatică legată de trecutul lui Tommy Shelby. Cu origini rome și elemente supranaturale, garderoba ei a trebuit să îmbine trecutul cu prezentul. „Am analizat destul de multe referințe din diverse surse. Am preluat imagini moderne, am preluat imagini de epocă și le-am contopit”, spune McCosh.

Iar piesa de rezistență a fost paltonul personajului. V-ați fi gândit că o haină poate purta atâta greutate simbolică? Ei bine, aceasta este „o piesă originală pe care am reușit să o aducem înapoi la viață. La început, ne-am gândit să o refacem. Dar am simțit că frumusețea ei interioară trebuia să trăiască mai departe”.

Echipa a decis să restaureze piesa istorică. „Am vopsit-o și pur și simplu am readus-o la viață. Așa că ne-am gândit, de ce să nu folosim piesa originală, pentru că se așează atât de frumos pe ea.” Un alt detaliu subtil, dar important, sunt cizmele lui Kaulo, „oarecum amintind de ceea ce purta Polly” (un omagiu adus regretatei actrițe Helen McCrory, care a interpretat-o pe Polly Gray).

Paltonul care a dat fiori

Dar poate cel mai puternic moment din punct de vedere vizual îi aparține Adei, sora lui Tommy, jucată de Sophie Rundle. McCosh mărturisește că o anumită secvență din scenariu i-a provocat „fiori”.

A fost un moment de cotitură.

„Ca designer de costume, suntem acolo pentru a interpreta scenariul și ceea ce înseamnă acesta într-o poveste vizuală”, explică ea. McCosh era hotărâtă să-i ofere Adei un „moment de culoare și de putere”, iar costumul a fost vehiculul perfect. A creat un palton violet vibrant, realizat dintr-o „țesătură originală pe care am scufundat-o și am vopsit-o manual”. Detaliile fac diferența: „se poate vedea în panourile din față o culoare puțin mai profundă spre mânecă, iar fusta este puțin diferită”.

A fost un proces migălos. „Am trecut prin diferite tonuri și ne-am gândit cu atenție la asta”, adaugă designerul, subliniind importanța de a o vedea pe Ada într-o „anumită vibrație”.

Un capitol care trebuia închis

Ideea filmului s-a cristalizat într-un mod neașteptat. McCosh, care lucrează în universul „Peaky Blinders” de aproape un deceniu, a avut o revelație în timp ce colabora cu Cillian Murphy la un alt proiect, filmul „Small Things Like These” din 2024.

„Îmi amintesc că atunci când făceam sezonul șase și credeam că acela este finalul și gata. Apoi, Cillian și cu mine lucram la un alt proiect împreună. Pur și simplu vorbeam despre asta și am simțit că este corect să o facem. Am simțit că trebuie să închidem acel capitol. Amândoi am simțit la fel – că mai era o poveste de spus”, a povestit McCosh. La final, recunoștința este sentimentul care predomină: „Sunt foarte recunoscătoare pentru asta, pentru călătoria alături de «Peaky Blinders».”