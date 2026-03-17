Celebrul designer John Galliano, în vârstă de 65 de ani, a semnat un contract pe doi ani cu gigantul Zara, o colaborare neconvențională ce presupune reinterpretarea arhivelor brandului. Prima colecție rezultată din acest parteneriat este așteptată în septembrie 2026. V-ați fi gândit vreodată la o astfel de alăturare?

Un parteneriat creativ

Anunțul oficial descrie proiectul drept un „parteneriat creativ” în care Galliano va lucra direct cu piese din sezoanele trecute ale Zara, având misiunea de a le „deconstrui și reconfigura în noi expresii și creații sezoniere”, conform declarației comune. designerul va crea noi tipare inspirate din arhivele Zara, iar colecțiile vor fi pline de forme, materiale și culori noi, purtând amprenta sa distinctivă.

Procesul va fi unul specific caselor de modă de lux. „Ghidate de un proces și o viziune de couturier, colecțiile vor fi lansate sezonier”, se mai arată în comunicat.

Recomandari Sezonul acesta se poarta tinutele 3D! Iata propunerile designerilor de la casa de moda John Galliano!

Revenirea unui talent controversat

Galliano, unul dintre cele mai longevive talente din industrie, a stat departe de lumina reflectoarelor de la plecarea sa de la Maison Margiela. Acolo a avut o perioadă de 10 ani plină de succes creativ și comercial, vânzările crescând de cinci ori, ajungând la aproximativ 500 de milioane de dolari. Iar colecția sa Artisanal de primăvară 2024 pentru Maison Margiela a fost considerată un adevărat tur de forță.

Numai ca parcursul său nu a fost lipsit de controverse. În 2011, a fost concediat de la Dior și de la brandul său omonim în urma unor declarații rasiste și antisemite. E drept că Renzo Rosso, proprietarul Margiela, i-a oferit o șansă de a reveni, pe care designerul a fructificat-o din plin. Chiar și la 100 de ani, Joan Burstein, o figură legendară în retailul de modă britanic, spunea recent că Galliano „încă o are”.

Piesele Galliano, la mare căutare

Dincolo de controverse, creațiile sale pentru Dior și pentru colecția sa personală sunt extrem de populare printre colecționari. Casa de licitații Bonhams New York organizează în prezent o vânzare online numită „From the Vault: Dior”, care include 127 de piese, printre care și rochii „slip dress” create de Galliano.

Recomandari Lands End numește un director de marketing după o pauză de 10 ani

Marissa Speer, șefa departamentului de genți și modă la Bonhams SUA, a declarat că Galliano „a creat unele dintre cele mai recunoscute și căutate designuri de la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000”.

Si a adăugat: „Deși adesea înșelător de simple în aparență, aceste rochii erau complexe din punct de vedere tehnic, tăiate pe bie (o tehnică de tăiere a materialului pe diagonală) pentru a contura corpul. Astăzi, rochiile slip dress tăiate pe bie ale lui Galliano rămân extrem de prețuite de colecționari și sunt emblematice pentru abordarea sa vizionară asupra feminității și măiestriei. Dorința de a le deține continuă să genereze un interes vizibil la licitații”.

Strategia Zara de repoziționare

Această colaborare nu este una întâmplătoare. Face parte dintr-o strategie mai amplă a Zara de a se alinia cu brandurile de lux contemporane și de a lăsa în urmă eticheta de „fast-fashion”. În spatele acestei mișcări se află Marta Ortega Perez, președinta Inditex și fiica fondatorului miliardar Amancio Ortega.

Recomandari Gap aduce la Coachella un hanorac de 100 de dolari în ediție limitată

Ea a fost cea care a adus credibilitate brandului prin colaborări cu nume precum Stefano Pilati, Narciso Rodriguez, Steven Meisel, parfumierul Jo Malone sau arhitectul Vincent Van Duysen. Mai mult, fundația sa, MOP (Marta Ortega Perez), a organizat o serie de expoziții de fotografie de modă cu artiști precum Peter Lindbergh, Helmut Newton și, cel mai recent, Annie Leibovitz.

O tendință în industrie

Numirea lui Galliano la Zara se înscrie într-un trend mai larg. Tot mai mulți designeri consacrați fac trecerea către branduri de high-street. Clare Waight Keller, fostă la Givenchy, este acum director de creație la Uniqlo, în timp ce Zac Posen a preluat un rol similar la Gap. Hai să vedem, e asta o normalitate acum?

Mary Gallagher, consultant senior la Find, consideră că „nu mai există un stigmat sau un snobism legat de trecerea la un brand mai accesibil atunci când proiectul este interesant pentru un director de creație care vrea să construiască ceva”.

Moira Benigson, fondatoarea The MBS Group, este și mai directă. Ea crede că „high street-ul recuperează terenul și a prins luxul dormind, trăind în trecut și neținând pasul cu direcția în care se îndreaptă clienții”. Benigson a criticat inclusiv „prețurile supraevaluate pentru produse care pot fi la fel de bine realizate și în tendințe pe high street” la retaileri precum Gap, Marks & Spencer, Uniqlo, Zara și H&M.