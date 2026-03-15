La gala Oscar 2026, designerii de costume nominalizați au demonstrat că meseria lor nu se oprește la ecranul cinematografului. Ținutele lor de pe covorul roșu au fost pline de intenție și au spus povești personale, la fel cum o fac și creațiile lor din filme. Grupul de creatori onorați anul acesta, format din Malgosia Turzanska (Hamnet), Deborah L. Scott (Avatar: Fire and Ash), Kate Hawley (Frankenstein), Miyako Bellizzi (Marty Supreme) și Ruth E. Carter (Sinners), a adus pe covorul roșu de la creații proprii la piese vintage emblematice.

Creații proprii pline de simbolism

Unele dintre cele mai puternice declarații au venit de la designerii care și-au creat singuri ținutele. Malgosia Turzanska a ales o abordare cu totul inedită, cu o rochie sculpturală din denim, realizată în atelierul de costume al lui John Kristiansen din New York. Piesa a fost apoi împodobită cu ace de siguranță argintii. „Am proiectat rochia să se simtă ca atunci când deschizi o cutie nouă de ace de siguranță la începutul unui proiect,” a explicat ea. Dar de ce tocmai acest obiect? „Oricine mă întreabă care este instrumentul meu de bază, spun întotdeauna un ac de siguranță. Am mereu câteva în buzunar. Este un erou necunoscut al departamentului de costume, așa că sunt foarte mândră să-l pun în sfârșit pe un piedestal!”

Iar Ruth E. Carter, dublă laureată a premiului Oscar, a mers pe o cale similară, purtând o rochie cu mărgele creată chiar de ea. Pentru Carter, gestul a avut o semnificație profundă. „Să-mi port propriul design la Oscar înseamnă să stau pe deplin în continuitatea meșteșugului meu,” a declarat ea. „Reprezint designul de costume – arta sacră a couture-ului în slujba povestirii, a construirii de personaje și lumi – iar în seara asta, acest limbaj devine modă. Această rochie poartă sentimentul de a face istorie, știind, în adâncul spiritului meu, că am câștigat deja.”

Look-ul ei a fost inspirat de „călătoria celor care au venit înaintea mea și a teritoriului pe care l-am revendicat pentru mine,” a adăugat Carter. „Silueta poartă demnitatea expresiei diasporei africane; mărgelele sunt o ofrandă adusă strămoșilor ale căror mâini și viziune au modelat frumusețea cu mult înainte ca recunoașterea să-i găsească.”

Omagii aduse altor designeri și filmelor

În schimb, alți designeri au preferat să aducă un omagiu muncii altor creatori. Deborah L. Scott a ales o rochie maxi tricotată din colecția de toamnă 2025 a Ullei Johnson, un brand pe care îl admira de mult. „Sunt o mare fană a Ullei Johnson de ceva vreme. Textilele ei sunt superbe, iar utilizarea culorilor și a imprimeurilor este frumos tactilă,” a spus Scott. „Îmi pot imagina atelierul ei, cu idei abundente și modele și forme nesfârșite. Cred că m-aș simți ca acasă acolo.” E drept că alegerea nu a fost întâmplătoare, multe dintre costumele create de ea pentru Avatar având elemente croșetate.

Dar ce te faci când vrei să aduci un omagiu țării tale și, în același timp, filmului pentru care ești nominalizat? Kate Hawley a găsit soluția. Ea a purtat o pelerină de pictor de la designerul neozeelandez Rory William Docherty, inspirată fiind de stilul nonconformist al lui Iris Apfel. „Am fost încurajată de înțelepciunea lui Iris Apfel și am prioritizat confortul și starea mea emoțională,” a mărturisit Hawley. „Este și un omagiu adus lui Frankenstein și personajului lui Charles Dance, Leopold.” Pentru a completa look-ul, a ales broșe de arhivă Tiffany and Co. create de Jean Schlumberger. „Au fost alese datorită descendenței lor și importanței lor în arhive,” a explicat ea. „Sunt un exemplu al măiestriei rafinate care a înălțat lumea lui Frankenstein a lui Guillermo. Tiffany’s a devenit o extensie a departamentului nostru de costume” (Mia Goth a purtat numeroase bijuterii de arhivă Tiffany în film).

Eleganța vintage pe covorul roșu

Miyako Bellizzi a mizat pe farmecul vintage, o abordare tot mai populară în rândul vedetelor în acest sezon. Designerul costumelor din „Marty Supreme” a îmbrăcat o rochie vintage Dior creată de John Galliano, din colecția de primăvară 1999. Piesa, cu un design geometric îndrăzneț în roșu, negru și alb, a fost achiziționată de la Tab Vintage, un furnizor preferat de celebrități. Ținuta a fost accesorizată cu bijuterii personalizate Pandora.

O alegere curajoasă.

Prin declarațiile lor vestimentare, designerii au transmis un mesaj clar. Ruth E. Carter l-a formulat cel mai direct: „A crea pentru mine este o declarație tăcută: că designerul de costume este și autorul modei, că creativitatea mea nu se termină pe ecran și că își are locul și aici, pe covorul roșu, ca un creator de imagine, identitate și moștenire.”