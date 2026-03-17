În vremuri dificile pentru industrie, târgurile de modă de la Paris au mizat pe o carte diferită: emoția, unicitatea și poveștile din spatele creațiilor. În loc de tendințe trecătoare, cumpărătorii și specialiștii au căutat piese statement, care să iasă în evidență. „Ce îmi atrage atenția sunt oamenii care au o abilitate reală și un punct de vedere, și asta nu e ușor de găsit. Vreau ceva cu suflet”, a declarat Justine Potashnik, specialist în marketing din New York.

Strategia cabinetului de curiozități

Dar cum faci asta când sute de branduri se luptă pentru atenție? Ei bine, Marilyn Fitoussi, designerul de costume din „Emily in Paris”, a avut o idee. La târgul Première Classe, a creat un spațiu special, curatoriat chiar de ea. „A fost un teren de joacă pentru a-mi crea propriul cabinet de curiozități”, a explicat Fitoussi. Selecția colorată a fost prezentată ca o expoziție de artă, fără etichete de brand la vedere. Scopul? Să stârnească interesul pur. „Când mergi la un târg comercial, trebuie să cauți cu adevărat lucrurile, acest spațiu a fost conceput ca o modalitate de a face lucrurile mai ușoare.”

Fitoussi a avut și un mesaj direct pentru designeri. „Este un pic scopul meu în viață să [pun în lumină] tinerii designeri, brandurile tinere care poate nu au încă multă vizibilitate, să-i amplific și să-i fac să strălucească. Cu inima voastră, cu creația voastră, oferiți publicului dorința de a cumpăra piese noi.”

De la designeri africani la debuturi londoneze

Iar mișcarea nu s-a oprit aici. La Tranoï, spațiul Canex dedicat designerilor africani a continuat să câștige popularitate, alături de noi zone pentru creatori din Ungaria și Hong Kong. Târgul Man / Woman s-a mutat într-o nouă locație lângă République, în timp ce Run a găzduit 11 branduri, printre care Tommazo din Cipru și Laformela. În plus, a apărut și un eveniment nou, The Cut, organizat de Claret Showroom din Londra. „Am vrut să extindem ceea ce facem cu Splash în lumea contemporană, iar feedback-ul a fost puternic”, a spus Anna Brown, director de operațiuni.

Poveștile care vând mai bine decât tendințele

Pentru brandurile mici, alternativele la retailul clasic sunt esențiale. Unii mizează pe apariții pe covorul roșu, alții pe pop-up-uri sau pe vânzări directe. Brandul de bijuterii Alt Paris, de exemplu, care și-a prezentat primele piese cu diamante, are deja două buticuri proprii și a deschis un corner la Printemps Haussmann în februarie (cu o selecție mai largă decât cea pentru wholesale). „Ne îndreptăm spre un model de retail”, a confirmat fondatorul Théo Jaquet.

Filosofia e simplă.

Anthony Peto, un producător de pălării din Paris, a rezumat perfect situația. „Rolul unei companii ca a noastră este să facă ceva diferit, ceva care te oprește pe loc. În momentul în care nu mai faci asta, dai faliment.” Brandul său își vinde majoritatea produselor din buticul parizian și online, mizând pe creații excentrice, precum pălării pillbox cu pene de marabu.

Ce branduri noi merită urmărite

Și, dincolo de filosofii, produsele concrete au atras atenția. Pe bune, diversitatea a fost cuvântul de ordine. Iată câteva exemple care au ieșit în evidență:

Kaai (Belgia): Genți de business pentru femei, elegante și practice, din piele italiană, cu prețuri între 595 și 775 de euro.

Dye Lab (Nigeria): Haine maximaliste, vopsite manual în loturi mici, cu piese care pornesc de la 38 de euro și ajung la 245 de euro.

Pleatsmama (Coreea de Sud): Genți cu design tridimensional, realizate din sticle de plastic, plase de pescuit și așternuturi reciclate. Prețurile variază între 50 și 180 de dolari.

Finoacinque (Coreea de Sud): Încălțăminte din piele cu un toc de maximum 5 cm, pentru confort sporit, cu un preț mediu de 400 de euro.

Queens of Archive (Marea Britanie): Rochii colorate cu influențe din anii '60 și '70, purtate deja de vedete ca Alexa Chung și Lily Allen. Prețurile sunt între 188 și 531 de euro.

Un exemplu puternic vine de la Jiamini, un brand de bijuterii și accesorii din Kenya, al cărui nume înseamnă „crede în tine” în swahili. Afacerea este condusă de un duo mamă-fiu, Jennifer și Anthony Mulli, și lucrează cu artizani locali, dintre care 99% sunt femei. Singurul artizan bărbat din echipă este responsabil de turnarea alamei.