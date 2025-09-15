Descoperire uluitoare! Un tratament pentru diabet ar putea întârzia procesul de îmbătrânire

Un medicament prescris de obicei pacienților cu diabet de tip 2 ar putea avea un efect neașteptat: încetinirea procesului de îmbătrânire. Cercetători din China au demonstrat că acest medicament nu doar îmbunătățește metabolismul, ci și prelungește telomerii – markeri biologici asociați cu vârsta celulară. Rezultatele deschid o posibilă direcție revoluționară pentru controlul diabetului și menținerea tinereții biologice.

Studiul care a schimbat perspectiva asupra unui medicament cunoscut

Medicamentul testat, henagliflozin – un inhibitor al co-transportorului 2 de sodiu-glucoză (SGLT2i) – a fost administrat timp de 26 de săptămâni unui număr de 142 de pacienți cu vârste între 35 și 70 de ani, diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2. Jumătate dintre participanți au primit 10 mg de henagliflozin pe zi, ceilalți un placebo.

Cercetătorii au monitorizat atât valorile glicemiei, cât și parametri biologici ai îmbătrânirii, precum lungimea telomerilor din leucocitele sanguine și nivelurile factorului de creștere asemănător insulinei 1 (IGF-1), un regulator-cheie al metabolismului. Rezultatele au fost clare: 90,5% dintre pacienții tratați cu henagliflozin au prezentat prelungirea telomerilor, comparativ cu 65,6% în grupul placebo. În plus, tratamentul a îmbunătățit funcția imună și a stimulat nivelurile IGF-1.

De ce telomerii contează în procesul de îmbătrânire

Telomerii, structurile care protejează capetele cromozomilor, se scurtează odată cu înaintarea în vârstă și cu fiecare diviziune celulară. Această degradare este considerată un indicator al fragilității ADN-ului și al procesului de senescență. Studiul publicat pe 4 septembrie în Cell Reports Medicine arată că henagliflozin poate încetini această scurtare, oferind o speranță în prevenirea îmbătrânirii premature.

Cercetătorii notează că toți participanții au urmat aceleași recomandări de stil de viață, ceea ce explică și micile îmbunătățiri observate în grupul placebo. Totuși, diferența notabilă din grupul tratat sugerează un efect farmacologic direct al medicamentului.

Implicații uriașe pentru sănătatea globală

Diabetul de tip 2 este una dintre cele mai răspândite boli la nivel mondial, iar Federația Internațională de Diabet estimează că numărul pacienților va ajunge la 700 de milioane până în 2045. Această afecțiune este strâns legată de îmbătrânirea celulară, prin acumularea de celule senescente care eliberează substanțe inflamatorii și accelerează deteriorarea organismului.

Medicamentele din clasa SGLT2i acționează prin reducerea reabsorbției glucozei la nivel renal, ajutând la scăderea glicemiei și la pierderea în greutate – efecte similare cu restricția calorică, deja recunoscută pentru încetinirea îmbătrânirii. Până acum, beneficiile anti-aging erau teoretice sau confirmate doar pe animale.

Cercetătorii avertizează însă că lungimea telomerilor nu este singurul marker al îmbătrânirii și că sunt necesare studii clinice mult mai ample pentru a confirma pe deplin potențialul anti-îmbătrânire al henagliflozinului. Totuși, descoperirea deschide o direcție promițătoare în care aceeași terapie ar putea lupta atât împotriva diabetului, cât și împotriva procesului inevitabil al îmbătrânirii.



Sursa: Aici