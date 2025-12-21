Descoperire neașteptată despre microglia și rolul ei ascuns în lupta cu Alzheimer

Cercetătorii au identificat un subtip de celule imune din creier care pare să întârzie apariția bolii Alzheimer prin activarea unei stări neuroprotectoare, ceea ce deschide noi direcţii pentru viitoare terapii.

Creierul are celule speciale care pot avea un rol esenţial în apărarea împotriva bolii Alzheimer. Oamenii de știință au observat că aceste celule pot încetini apariția bolii, iar această descoperire ar putea duce la noi tratamente. Acest mecanism natural de protecţie al creierului deschide perspective importante pentru cercetare, mai ales în contextul îmbătrânirii populaţiei și al creșterii numărului de pacienţi cu Alzheimer la nivel global.

Ce se întâmplă în creier când apar primele semne ale bolii

În boala Alzheimer, anumite proteine, cum ar fi beta-amiloidul și tau, se acumulează lângă neuroni și afectează treptat funcţiile creierului. Acest proces de acumulare în creier determină declin cognitiv și pierderea memoriei la pacienți. Microglia, principalele celule imune din creier, sunt primele care reacţionează la aceste modificări.

Până acum, studiile au arătat că microglia poate avea atât efecte benefice, reducând simptomele, cât și efecte negative, prin inflamație care agravează boala. Comportamentul acestor celule depinde de starea în care se află, iar oamenii de știință încearcă să înțeleagă factorii de risc care influenţează această schimbare.

O echipă internaţională de oameni de știință a analizat modul în care microglia poate trece de la o stare favorabilă la una dăunătoare. Rezultatele lor oferă o perspectivă nouă asupra modului în care creierul încearcă să se protejeze de boala Alzheimer, mai ales în stadiile incipiente.

Un subtip de celule care schimbă regulile jocului

Folosind modele de Alzheimer la șoareci, cercetătorii de la Icahn School of Medicine din New York și Universitatea Rockefeller au observat că, atunci când microglia se apropie de depunerile de beta-amiloid, intră într-o stare aparte, cu efect protector pentru neuroni. Acest lucru poate influența semnificativ evoluţia bolii Alzheimer.

Acest subtip de microglie are două caracteristici importante: niveluri mai scăzute ale proteinei PU.1, asociată anterior cu Alzheimer, și o activitate crescută a proteinei CD28, o proteină asociată cu funcționarea sistemului imunitar.

Microglia cu acest profil a reușit să încetinească formarea plăcilor de beta-amiloid în creierul șoarecilor și să limiteze agregarea proteinei tau, un alt marker important al bolii. Astfel, aceste celule ar putea fi cheia pentru dezvoltarea unor terapii inovatoare care să vizeze direct mecanismele bolii Alzheimer.

Atunci când cercetătorii au blocat producția de CD28 la șoareci, microglia cu profil inflamator a devenit mai numeroasă, iar plăcile de beta-amiloid s-au acumulat mai repede. Acest fapt evidenţiază importanţa reglarii proteinelor imune în prevenirea progresiei bolii.

O cale nouă pentru tratamente care pot schimba totul

Autorii studiului spun că acest mecanism reprezintă probabil o apărare naturală a creierului împotriva Alzheimer, dar nu este suficient de puternic pentru a opri complet evoluţia bolii. Boala Alzheimer este foarte complexă și implică mai mulți factori de risc, ceea ce face ca tratamentele să fie dificil de dezvoltat.

Totuși, descoperirea deschide o nouă direcție pentru cercetare. Oamenii de știință speră să dezvolte terapii care să activeze acest subtip de microglie cu rol protector și la oameni. Dacă acest lucru va fi posibil, ar putea fi un pas important pentru încetinirea sau prevenirea bolii Alzheimer, inclusiv prin strategii de imunoterapie.

Microglia modificată identificată la șoareci se comportă asemănător cu celulele T din restul sistemului imunitar, ceea ce sugerează existenţa unui mecanism comun de reglare imună între tipuri celulare diferite. Acest aspect ar putea sta la baza unor noi abordări terapeutice pentru pacienți cu Alzheimer.

Cercetătorii atrag atenţia că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma că microglia acţionează la fel și la oameni. Studiul de faţă a fost realizat pe modele animale, iar următorul pas va fi testarea acestor rezultate pe pacienţi umani, cu accent pe identificarea de proteine anormale și pe dezvoltarea unor metode de diagnostic mai eficiente.

Mecanisme ascunse care ar putea schimba viitorul bolii

Rezultatele se potrivesc cu observaţiile anterioare, care arată că debutul bolii tinde să apară mai târziu la persoanele cu o expresie mai redusă a PU.1 în anumite celule, comparativ cu media populaţiei. Acest lucru susține ideea că acest mecanism de apărare ar putea fi relevant și la oameni și ar putea influența modul în care este diagnosticată boala Alzheimer.

Una dintre direcţiile principale pentru cercetările viitoare este găsirea unor metode prin care microglia să fie menţinută într-o stare neuroprotectoare, astfel încât creierul să poată lupta mai eficient împotriva bolii. Dacă această abordare va funcţiona, ar putea schimba modul în care este tratată și prevenită boala Alzheimer, având un impact major asupra rezultatelor analizelor și asupra calităţii vieţii pacienților.

Studiul evidențiază complexitatea bolii Alzheimer, dar și potenţialul uriaș al înțelegerii mecanismelor naturale de apărare ale creierului. Dezvoltarea unor terapii care să sprijine aceste mecanisme ar putea, în viitor, să încetinească sau chiar să oprească progresia bolii la mai mulți pacienţi, oferind speranţă în lupta cu această boală devastatoare.