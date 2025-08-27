Descoperire neașteptată: Carnea ar putea reduce riscul de cancer și nu crește șansele de deces

Un nou studiu publicat în revista Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism contrazice percepția comună potrivit căreia proteinele de origine animală ar dăuna sănătății. Cercetarea arată că acestea nu cresc riscul de mortalitate și ar putea chiar să ofere o protecție împotriva cancerului. Rezultatele acestui studiu schimbă perspectiva asupra rolului cărnii în alimentație și deschid discuția despre importanța unui consum echilibrat.

Studiul a analizat aproape 16.000 de adulți cu vârste de peste 19 ani care au participat la programul NHANES III. Cercetătorii au comparat efectele consumului de proteine animale și vegetale asupra riscului de deces din cauza cancerului, bolilor cardiovasculare sau a altor afecțiuni. Rezultatele au arătat că un aport mai mare de proteine animale nu este legat de creșterea mortalității, iar cei care au consumat mai multă carne au înregistrat un risc mai scăzut de deces cauzat de cancer.

Coordonatorul studiului, profesorul Stuart Phillips de la Universitatea McMaster, a explicat că acest studiu aduce claritate în legătură cu consumul de proteine, ajutând oamenii să ia decizii informate bazate pe dovezi. Pentru a garanta acuratețea datelor, echipa de cercetători a folosit metode avansate de analiză, precum modelarea multivariată Markov Chain Monte Carlo și tehnica NCI. Aceste metode au permis o evaluare realistă a dietei pe termen lung, reducând influența variațiilor zilnice de consum.

În ceea ce privește bolile cardiovasculare, cercetarea a arătat că nu există nicio corelație între consumul de proteine și riscul de deces, indiferent de sursa lor. Totuși, în privința cancerului, proteinele animale par să ofere un avantaj suplimentar în reducerea mortalității.

Studiul susține importanța includerii proteinelor animale într-o dietă variată, chiar dacă studiile observaționale nu pot demonstra cauzalitate absolută. Datele arată că atât proteinele animale, cât și cele vegetale sprijină longevitatea și sănătatea. Astfel, consumul de carne de calitate, într-un regim echilibrat și susținut de un stil de viață sănătos, poate reprezenta un factor de protecție împotriva unor boli grave, inclusiv cancerul.

În concluzie, acest studiu aduce informații importante despre consumul de proteine animale și vegetale și schimbă radical percepția asupra rolului cărnii în alimentație. Este important ca oamenii să fie informați și să aleagă o dietă echilibrată care să le ofere toate nutrienții necesari pentru o viață sănătoasă și plină de vitalitate.



Sursa: Aici