27 august , 2025

Descoperire medicală revoluționară: Un nou test de sânge care poate detecta cancerul ovarian

O descoperire medicală uriașă a fost făcută – un test de sânge care poate detecta cancerul ovarian în stadiile incipiente. Această inovație promite să revoluționeze modul în care se diagnostichează această temută boală, oferind șansa de a depista cancerul ovarian înainte ca acesta să avanseze prea mult. Cercetătorii care au dezvoltat acest test susțin că acesta ar putea îmbunătăți semnificativ șansele de tratament și calitatea vieții pentru mii de femei, deoarece cancerul ovarian este adesea descoperit prea târziu.

Analiza a fost creată de compania AOA Dx și poate detecta doi markeri diferiți în sângele pacientelor care prezintă simptome precum dureri pelviene, balonare sau urinări frecvente. Algoritmul folosit, bazat pe învățarea automată, identifică tipare subtile ale combinației de lipide și proteine eliberate de celulele canceroase în sânge, creând o „amprentă biologică” specifică bolii. Acest lucru este greu de observat utilizând metodele de diagnostic tradiționale.

Alex Fisher, cofondator al AOA Dx, a declarat: „Acest test poate detecta boala în stadiile incipiente și cu o precizie sporită în comparație cu instrumentele actuale.”

Un studiu realizat de Universitatea din Manchester și Universitatea din Colorado a testat 832 de probe utilizând platforma AOA Dx. Rezultatele obținute sunt încurajatoare: în Colorado, testul a identificat cancerul ovarian cu o precizie de 93% în toate stadiile și 91% în stadiile incipiente; în Manchester, nivelul de acuratețe a fost de 92% pentru toate stadiile și 88% în stadiile timpurii.

Abigail McElhinny, director științific la AOA Dx, a subliniat: „Folosind învățarea automată pentru a combina mai multe tipuri de biomarkeri, am dezvoltat un instrument de diagnosticare ce detectează cancerul ovarian în complexitatea moleculară a bolii, în subtipuri și stadii.”

Experții britanici speră să integreze această metodă în sistemul public de sănătate (NHS) după obținerea aprobărilor necesare. Profesorul Emma Crosbie, de la Universitatea din Manchester, a subliniat: „Platforma AOA Dx are potențialul de a îmbunătăți semnificativ îngrijirea pacienților și rezultatele pentru femeile diagnosticate cu cancer ovarian.”

Cercetările vor continua cu studii suplimentare, menite să confirme beneficiile acestui test și să-l integreze în sistemele medicale din întreaga lume. Dacă va primi aprobarea necesară, acest instrument ar putea salva mii de vieți prin diagnosticarea precoce și tratamente mai eficiente.

Sursa: Aici

