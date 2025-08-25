Descoperă câți ani are cu adevărat inima ta! Cum să-ți afli vârsta inimii

Află câți ani are inima ta cu adevărat! Un studiu recent condus de Northwestern Medicine a arătat că inima multor adulți este mai „bătrână” decât vârsta lor reală, uneori chiar cu peste 10 ani. Diferența este mai pronunțată în cazul bărbaților, al persoanelor cu venituri reduse sau educație mai scăzută și în rândul comunităților afro-americane și hispanice.

Cum îți calculezi vârsta inimii

Cercetătorii au dezvoltat un instrument online gratuit care estimează „vârsta cardiacă” a fiecărei persoane, pe baza factorilor de risc cardiovasculari. Printre indicatorii analizați se numără tensiunea arterială, nivelul colesterolului, fumatul și diabetul. Rezultatul oferă o imagine mai clară și mai ușor de înțeles decât un simplu procentaj de risc.

Este important de menționat că acest calculator nu înlocuiește consultul medical, ci trebuie folosit ca punct de plecare pentru discuțiile cu medicul. Studiul a fost publicat în JAMA Cardiology pe 30 iulie.

➡ Poți testa calculatorul aici: nwkhanlab.shinyapps.io.

Află câți ani are inima ta cu adevărat! Rezultatele testării pe 14.000 de persoane

Pentru a verifica utilitatea acestui instrument, echipa de cercetători l-a aplicat pe 14.000 de adulți cu vârste între 30 și 79 de ani care au participat la Ancheta Națională de Sănătate și Nutriție din SUA (2011–2020).

Femeile aveau, în medie, o vârstă cardiacă de 55,4 ani, față de vârsta reală de 51,3 ani. Bărbații prezentau o diferență și mai mare: 56,7 ani vârstă cardiacă comparativ cu 49,7 ani vârstă cronologică. Aproape o treime dintre bărbații cu studii liceale sau mai puțin aveau o inimă „mai bătrână” cu peste 10 ani decât vârsta reală.

De ce este importantă prevenția

Noul calculator are scopul de a sprijini discuțiile despre prevenirea bolilor cardiace și de a ajuta la alegerea tratamentelor potrivite. Specialiștii speră că acest instrument îi va motiva mai ales pe tinerii adulți, care adesea nu se gândesc la riscul de infarct, accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă.

„Scopul nostru este ca oamenii să înțeleagă mai bine impactul obiceiurilor zilnice asupra inimii și să adopte măsuri de protecție înainte ca problemele să apară”, au transmis autorii studiului citați de medicalxpress.com.



Sursa: Aici