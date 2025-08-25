26 august , 2025

Ultimele articole

 

AcasăSANATATEDescoperă câți ani are cu adevărat inima ta! Cum să-ți afli vârsta...

Descoperă câți ani are cu adevărat inima ta! Cum să-ți afli vârsta inimii

Autor - Lyla
58
1 min.

Află câți ani are inima ta cu adevărat! Un studiu recent condus de Northwestern Medicine a arătat că inima multor adulți este mai „bătrână” decât vârsta lor reală, uneori chiar cu peste 10 ani. Diferența este mai pronunțată în cazul bărbaților, al persoanelor cu venituri reduse sau educație mai scăzută și în rândul comunităților afro-americane și hispanice.

Cum îți calculezi vârsta inimii

Cercetătorii au dezvoltat un instrument online gratuit care estimează „vârsta cardiacă” a fiecărei persoane, pe baza factorilor de risc cardiovasculari. Printre indicatorii analizați se numără tensiunea arterială, nivelul colesterolului, fumatul și diabetul. Rezultatul oferă o imagine mai clară și mai ușor de înțeles decât un simplu procentaj de risc.

Este important de menționat că acest calculator nu înlocuiește consultul medical, ci trebuie folosit ca punct de plecare pentru discuțiile cu medicul. Studiul a fost publicat în JAMA Cardiology pe 30 iulie.

➡ Poți testa calculatorul aici: nwkhanlab.shinyapps.io.

Află câți ani are inima ta cu adevărat! Rezultatele testării pe 14.000 de persoane

Pentru a verifica utilitatea acestui instrument, echipa de cercetători l-a aplicat pe 14.000 de adulți cu vârste între 30 și 79 de ani care au participat la Ancheta Națională de Sănătate și Nutriție din SUA (2011–2020).

Femeile aveau, în medie, o vârstă cardiacă de 55,4 ani, față de vârsta reală de 51,3 ani. Bărbații prezentau o diferență și mai mare: 56,7 ani vârstă cardiacă comparativ cu 49,7 ani vârstă cronologică. Aproape o treime dintre bărbații cu studii liceale sau mai puțin aveau o inimă „mai bătrână” cu peste 10 ani decât vârsta reală.

Citeste si:  6 motive pentru care ar trebui sa mananci mai des linte

De ce este importantă prevenția

Noul calculator are scopul de a sprijini discuțiile despre prevenirea bolilor cardiace și de a ajuta la alegerea tratamentelor potrivite. Specialiștii speră că acest instrument îi va motiva mai ales pe tinerii adulți, care adesea nu se gândesc la riscul de infarct, accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă.

„Scopul nostru este ca oamenii să înțeleagă mai bine impactul obiceiurilor zilnice asupra inimii și să adopte măsuri de protecție înainte ca problemele să apară”, au transmis autorii studiului citați de medicalxpress.com.

Sursa: Aici

Articolul precedent
Microplasticele au pătruns în organismul uman: Expertiza subliniază pericolele asociate
Articolul următor
Harta globală, corectată după secole! Un continent colosal la care nu ne-am gândit!
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

 

Citește și:

Epidemia ascunsă care afectează adolescenții. Trecerea prin cele trei...

Un fenomen social îngrijorător, cunoscut sub numele de „hikikomori”, începe să prindă amploare și în Europa, în special în Italia. Termenul, originar din Japonia,...

Două modificări esențiale în domeniul sănătății începând cu 1...

Două schimbări majore în domeniul sănătății începând cu 1 septembrie. De la data menționată, vor intra în vigoare două măsuri importante care vor afecta...

Cum telefoanele și tabletele influențează viitorul copiilor. Impactul lor...

Tabletele, telefoanele și calculatoarele au devenit parte integrantă a vieții copiilor de la vârste fragede, când singurele surse de stimulare erau joaca și interacțiunea...

Antibiotice dezvoltate prin inteligența artificială – Ce inovații aduc...

Antibiotice create cu inteligența artificială. Rezistența la antibiotice este una dintre cele mai grave amenințări la adresa sănătății publice globale, responsabilă de peste un...

Confidentialitate

Politica Cookie

Termeni si conditii

Contact

Copyright © Lyla, 2019 | website by Click Media