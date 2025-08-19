Descoperă beneficiile Astha 15 pentru sănătatea ta

Astha 15 este un supliment alimentar pe bază de plante, disponibil sub formă de capsule vegetale, creat special pentru a sprijini sănătatea sistemului respirator și a sistemului imunitar. Dezvoltat de Sun Wave Pharma, acest produs combină extracte naturale din plante precum Adhatoda vasica, Glycyrrhiza glabra și Curcuma longa, recunoscute pentru rolul lor în menținerea sănătății tractului respirator superior. Formula este concepută pentru a oferi suport rapid și eficient în perioadele de răceală și gripă, când organismul are nevoie de protecție suplimentară.

Unul dintre principalele beneficii ale Astha 15 este acțiunea sa directă asupra tractului respirator superior. Plante precum Zingiber officinale și Piper nigrum contribuie la calmarea gâtului iritat și la facilitarea respirației. De asemenea, extractul de Elettaria cardamomum ajută la menținerea confortului bronșic, esențial pentru prevenirea afecțiunilor respiratorii. Aceste ingrediente, îmbinate în capsule vegetale, asigură o absorbție rapidă a principiilor active.

Fiecare capsulă Astha 15 conține o combinație echilibrată de extracte standardizate, fără coloranți sintetici sau aditivi inutili. Ingredientele cheie, precum Curcuma longa, au proprietăți antiinflamatorii, iar Glycyrrhiza glabra (lemn dulce) protejează membranele mucoase. Produsul este recomandat atât adulților, cât și adolescenților, în special în sezonul rece sau în perioadele cu risc crescut de infecții.

Ce aduce nou Astha 15 pentru sănătatea plămânilor? Prin concentrația ridicată de Adhatoda vasica, suplimentul susține sănătatea plămânilor și a arborelui bronșic, reducând senzația de obstrucție. Care sunt principalele beneficii pentru sistemul imunitar? Extractele naturale stimulează sistemul imunitar, ajutând organismul să lupte mai eficient împotriva virusurilor și bacteriilor.

Capsulele vegetale Sun Wave Pharma din compoziția Astha 15 sunt ușor de administrat și se dizolvă rapid în organism. Acest lucru permite principiilor active să ajungă direct în zonele afectate ale sistemului respirator. De exemplu, Piper nigrum (piper negru) crește biodisponibilitatea altor componente, maximizând efectele benefice. Produsul nu înlocuiește o dietă echilibrată, dar completează eficient regimul zilnic de îngrijire personală.

De ce să alegi Astha 15 în sezonul răcelii și gripei? În perioadele de răceală și gripă, Astha 15 devine un aliat de încredere. Extractele din Zingiber officinale (ghimbir) și Elettaria cardamomum ajută la calmarea gâtului și la reducerea iritațiilor. De asemenea, formula susține sistemul imunitar, permițând organismului să se recupereze mai rapid. Este o alegere ideală pentru cei care doresc să evite disconfortul asociat afecțiunilor respiratorii.

Siguranță și recomandări de utilizare Astha 15 este un produs sigur, fără ingrediente alergenice, potrivit pentru utilizare pe termen lung. Doza recomandată este de 1-2 capsule pe zi, în funcție de nevoile individuale. Este…

Astha 15 este disponibil în farmacii și pe site-urile partenere Sun Wave Pharma. Pentru a păstra proprietățile capsulelor vegetale, se recomandă depozitarea la temperatura camerei, ferit de umiditate și lumină directă.

Compoziția Astha 15: plante cu tradiție în fitoterapie Suplimentele alimentare precum Astha 15 se remarcă prin formula lor echilibrată. La bază stau șapte plante medicinale cu efecte documentate în susținerea sistemului respirator și imunitar. Dar ce rol are fiecare ingredient?

Adhatoda vasica – extract standardizat pentru sănătatea bronhiilor Cu 177,7 mg per capsulă, această plantă este unul dintre pilonii formulei. Studiile arată că Adhatoda vasica ajută la menținerea sănătății bronhiilor prin…

Curcuma longa este ingredientul cu acțiune antiinflamatorie și de susținere a sistemului imunitar.

Capsulele vegetale Sun Wave Pharma nu sunt doar un vehicul pentru ingrediente. Ele protejează extractele sensibile la aciditatea gastrică, asigurând eliberarea controlată în intestinul subțire, unde absorbția este maximă. În plus, sunt 100% vegetale, potrivite și pentru vegani.

Fiecare plantă din compoziție a fost selectată pe baza a trei criterii: Efect documentat în literatura de specialitate, Compatibilitate sinergică cu celelalte componente și Siguranță pe termen lung.

Indicații de utilizare pentru Astha 15 Astha 15 este unul dintre puținele produse naturiste care sprijină atât sistemul respirator, cât și sistemul imunitar. Conform prospectului aprobat de Ministerul Sănătății, aceste capsule vegetale Sun Wave Pharma sunt recomandate în următoarele situații: Bronșită…

Părerile utilizatorilor și scorurile de satisfacție Peste 80% dintre cei care au încercat Astha 15 confirmă eficacitatea sa. Iată câteva tendințe din recenzii: Reducerea rapidă a tusei „După doar 3 zile, tusea uscată a dispărut complet”, menționează un utilizator din Cluj. Scăderea frecvenței infecțiilor „De când folosesc capsulele vegetale Sun Wave Pharma, nu mai am răceli la fiecare schimbare de…

Sursa: Aici