Ultimele articole

 

AcasăARTICOLEDeodorantul Lumē promite 72 de ore de protecție și a devenit un...

Deodorantul Lumē promite 72 de ore de protecție și a devenit un favorit în geanta de sală

Autor - Nicoleta Manea
41
1 min.

Un nou produs a început să apară tot mai des în gențile de sală și nu numai. Este vorba despre Lumē Deodorant with Clinical Strength Sweat Control, un antiperspirant care promite până la 72 de ore de protecție împotriva transpirației, devenind rapid un produs de bază pentru persoanele active. Deși numele său menționează „deodorant”, lucrurile stau puțin diferit.

Deodorant sau antiperspirant?

Stai puțin, deodorant sau antiperspirant? Nu-i tot aia? Se pare că nu. Diferența este esențială și a fost explicată de Dr. Joyce Park, un medic dermatolog certificat. „Deodorantele ajută la miros, de obicei prin reducerea bacteriilor sau mascarea mirosului. Antiperspirantele reduc efectiv transpirația, ceea ce, la rândul său, reduce mirosul, deoarece există mai puțină umiditate pe care bacteriile să o descompună.”

Iar produsul Lumē, care se bazează pe aluminiu pentru a obține rezultate, se încadrează în a doua categorie. rolul său principal este să oprească transpirația, nu doar să mascheze mirosurile neplăcute.

Alex Dima a devenit tata a doua oara. Prezentatorul de la Pro TV are un baiat: ‘O minune de copil a venit pe lume’
RecomandariAlex Dima a devenit tata a doua oara. Prezentatorul de la Pro TV are un baiat: ‘O minune de copil a venit pe lume’

Cum funcționează, mai exact?

Mecanismul din spatele eficienței sale este unul pur chimic. Chimistul cosmetician Amanda Lam a detaliat procesul: „Când aplici [antiperspirantul] pe pielea ușor umedă, aluminiul se dizolvă și interacționează cu proteinele din transpirația ta pentru a forma un dop aproape de suprafața canalului, oprind temporar transpirația.”

Citeste si:  Sambata, 4 martie 2017. Racii primesc o invitatie in oras, Pestii se bucura de momente speciale

Produsul vine sub forma unui stick solid care alunecă ușor pe pielea subrațului și are un miros discret, pudrat. Simplu și la obiect.

Secretul aplicării corecte

Dar pentru eficiență maximă, se pare că momentul aplicării contează enorm. V-ați gândit vreodată să aplicați antiperspirantul seara, înainte de culcare?

Creionul de buze TruSkin de 25$ care m-a convins să iubesc nuanțele berry
RecomandariCreionul de buze TruSkin de 25$ care m-a convins să iubesc nuanțele berry

Recomandarea este să fie aplicat în acest moment al zilei, imediat după duș. Atunci temperatura corpului este mai scăzută, iar formula are suficient timp să se absoarbă complet în piele, cu mult înainte de a avea nevoie de protecție pentru un antrenament matinal intens sau o zi aglomerată la birou.

O metodă simplă, dar eficientă.

Produsul Lumē Deodorant with Clinical Strength Sweat Control este disponibil sub forma unui tub de mici dimensiuni (perfect pentru geanta de sală sau de voiaj) și costă 3,99 dolari pe site-ul oficial al producătorului.

Rochia purtată de Jayme Lawson la Oscar 2026 sună ca o cascadă
RecomandariRochia purtată de Jayme Lawson la Oscar 2026 sună ca o cascadă
Articolul precedent
Creionul de buze TruSkin de 25$ care m-a convins să iubesc nuanțele berry
Articolul următor
Kim Kardashian a purtat tocuri de 20 cm la petrecerea Oscar Vanity Fair
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Creionul de buze TruSkin de 25$ care m-a convins...

Un creion de buze care arată izbitor de asemănător cu un tuș de ochi, dar care promite o textură cremoasă și un finish soft-mat....

Rochia purtată de Jayme Lawson la Oscar 2026 sună...

În dimineața galei Premiilor Oscar 2026, actrița Jayme Lawson, în vârstă de 28 de ani, era deja în plin proces de pregătire. Vedeta din...

Industria modei, lovită de o criză majoră – traficul...

După ce forțele americane și israeliene au lovit Iranul pe 28 februarie, atenția s-a mutat rapid asupra Strâmtorii Hormuz. În doar câteva ore, Gărzile...

Anya Taylor-Joy a purtat un diamant de peste 16...

Anya Taylor-Joy a întors toate privirile la petrecerea Vanity Fair Oscar Party de duminică seară, din Beverly Hills. Actrița a ales un body negru...